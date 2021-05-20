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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733208792.html
Попова назвала основную задачу "санитарного щита"
Попова назвала основную задачу "санитарного щита" - РИА Новости, 20.05.2021
Попова назвала основную задачу "санитарного щита"
Основная задача "санитарного щита" России - это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T21:16
2021-05-20T21:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основная задача "санитарного щита" России - это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы не допустить подобного.По словам Поповой, "санитарный щит" предусматривает новый санитарный карантинный контроль на границе, более усиленный и более мобильный."Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня – это задача, которую мы должны решить очень быстро", - пояснила Попова."Основная задача, которую мы перед собой ставим – это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как мы видим, принес прошлый год. Чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики. И основной девиз – это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/schit-1731991249.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова назвала основную задачу "санитарного щита"

21:16 20.05.2021 (обновлено: 21:20 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди идут по подземному пешеходному переходу между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди идут по подземному пешеходному переходу между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основная задача "санитарного щита" России - это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы не допустить подобного.
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По словам Поповой, "санитарный щит" предусматривает новый санитарный карантинный контроль на границе, более усиленный и более мобильный.
"Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня – это задача, которую мы должны решить очень быстро", - пояснила Попова.
"Основная задача, которую мы перед собой ставим – это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как мы видим, принес прошлый год. Чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики. И основной девиз – это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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