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Попова назвала основную задачу "санитарного щита"
Попова назвала основную задачу "санитарного щита" - РИА Новости, 20.05.2021
Попова назвала основную задачу "санитарного щита"
Основная задача "санитарного щита" России - это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T21:16
2021-05-20T21:16
2021-05-20T21:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основная задача "санитарного щита" России - это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы не допустить подобного.По словам Поповой, "санитарный щит" предусматривает новый санитарный карантинный контроль на границе, более усиленный и более мобильный."Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня – это задача, которую мы должны решить очень быстро", - пояснила Попова."Основная задача, которую мы перед собой ставим – это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как мы видим, принес прошлый год. Чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики. И основной девиз – это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/schit-1731991249.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)