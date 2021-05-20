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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
Москва и Россия переживают стадию стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу, уменьшилась циркуляция вируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:21
2021-05-20T15:21
2021-05-20T15:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва и Россия переживают стадию стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу, уменьшилась циркуляция вируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5%", - сказал он, выступая на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва