https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733147163.html

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Москва и Россия переживают стадию стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу, уменьшилась циркуляция вируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:21

2021-05-20T15:21

2021-05-20T15:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва и Россия переживают стадию стабилизации эпидпроцесса по коронавирусу, уменьшилась циркуляция вируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5%", - сказал он, выступая на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".

https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733087915.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва