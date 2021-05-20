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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прирост случаев коронавируса за сутки среди регионов России не зарегистрирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:15

2021-05-20T12:15

2021-05-20T12:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ненецкий автономный округ

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прирост случаев коронавируса за сутки среди регионов России не зарегистрирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,03%, 3. Еврейская автономная область 0,04%", - говорится в сообщении.

россия

ненецкий автономный округ

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ненецкий автономный округ, здоровье - общество