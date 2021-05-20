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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прирост случаев коронавируса за сутки среди регионов России не зарегистрирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:15
2021-05-20T12:15
2021-05-20T12:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ненецкий автономный округ
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прирост случаев коронавируса за сутки среди регионов России не зарегистрирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,03%, 3. Еврейская автономная область 0,04%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ненецкий автономный округ, здоровье - общество