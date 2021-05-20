https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733102567.html
В России за сутки выписали 9983 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 9983 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
В России за сутки выписали 9983 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 983 человека после COVID-19, за все время - 4 591 770, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:15
2021-05-20T12:15
2021-05-20T12:15
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 983 человека после COVID-19, за все время - 4 591 770, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 983 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 591 770", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2 877 человека, в Санкт-Петербурге - 1 501, в Подмосковье - 611.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество