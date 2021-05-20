https://ria.ru/20210520/kontrakt-1733122098.html

Россия заключила многомилионные контракты на поставку в Китай говядины

Россия заключила многомилионные контракты на поставку в Китай говядины - РИА Новости, 20.05.2021

Россия заключила многомилионные контракты на поставку в Китай говядины

На базе российского павильона на выставке пищевой продукции SIAL China в Шанхае заключены многомиллионные контракты на поставки говядины из России в Китай,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:24

2021-05-20T13:24

2021-05-20T13:24

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МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На базе российского павильона на выставке пищевой продукции SIAL China в Шанхае заключены многомиллионные контракты на поставки говядины из России в Китай, сообщают организаторы российского павильона мясной продукции."Только компания "Мираторг" подписала контракты на 1 миллион 100 тысяч долларов" - приводят подробности организаторы.Напомним, что поставка российской говядины в КНР стартовала в начале 2020 года. Первый квартал 2021 года продемонстрировал 26-кратный рост поставок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

https://ria.ru/20210517/eksport-1732625185.html

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