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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210520/kontrakt-1733122098.html
Россия заключила многомилионные контракты на поставку в Китай говядины
Россия заключила многомилионные контракты на поставку в Китай говядины - РИА Новости, 20.05.2021
Россия заключила многомилионные контракты на поставку в Китай говядины
На базе российского павильона на выставке пищевой продукции SIAL China в Шанхае заключены многомиллионные контракты на поставки говядины из России в Китай,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:24
2021-05-20T13:24
россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На базе российского павильона на выставке пищевой продукции SIAL China в Шанхае заключены многомиллионные контракты на поставки говядины из России в Китай, сообщают организаторы российского павильона мясной продукции."Только компания "Мираторг" подписала контракты на 1 миллион 100 тысяч долларов" - приводят подробности организаторы.Напомним, что поставка российской говядины в КНР стартовала в начале 2020 года. Первый квартал 2021 года продемонстрировал 26-кратный рост поставок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
https://ria.ru/20210517/eksport-1732625185.html
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россия, китай

Россия заключила многомилионные контракты на поставку в Китай говядины

13:24 20.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На базе российского павильона на выставке пищевой продукции SIAL China в Шанхае заключены многомиллионные контракты на поставки говядины из России в Китай, сообщают организаторы российского павильона мясной продукции.
"Только компания "Мираторг" подписала контракты на 1 миллион 100 тысяч долларов" - приводят подробности организаторы.
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Экспорт товаров АПК из РФ в Китай вырос в I квартале на 9,5%, до $1 млрд
Напомним, что поставка российской говядины в КНР стартовала в начале 2020 года. Первый квартал 2021 года продемонстрировал 26-кратный рост поставок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
 
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