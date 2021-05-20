https://ria.ru/20210520/kharakteristika-1733131201.html

Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину

Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику президенту России Владимиру Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:12

2021-05-20T14:12

2021-05-20T22:29

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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику президенту России Владимиру Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными словами" будет увеличивать возможность эскалации.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210520/donbass-1733133142.html

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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире