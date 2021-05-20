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Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину
Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику президенту России Владимиру Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:12
2021-05-20T22:29
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику президенту России Владимиру Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными словами" будет увеличивать возможность эскалации.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину

14:12 20.05.2021 (обновлено: 22:29 20.05.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику президенту России Владимиру Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными словами" будет увеличивать возможность эскалации.

"У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если я теми или иными словами, мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю", — сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.

Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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