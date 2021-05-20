https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733134387.html

Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке предложил продлить сезон

Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке предложил продлить сезон - РИА Новости, 20.05.2021

Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке предложил продлить сезон

Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке, где находится Долина гейзеров, Петр Шпиленок заявил, что для увеличения числа туристов нужно расширять... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:26

2021-05-20T14:26

2021-05-20T14:57

туризм

туризм

владимир солодов

дмитрий чернышенко

дальний восток

кроноцкий заповедник

михаил мишустин

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая - РИА Новости. Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке, где находится Долина гейзеров, Петр Шпиленок заявил, что для увеличения числа туристов нужно расширять туристический сезон, который сейчас длится три месяца.Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках совещания с участием президента Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Президент в ответ отметил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Премьер Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Губернатор Владимир Солодов заявил, что вместе с правительством займется поиском механизмов повышения доступности туризма в заповедных местах."На мой взгляд, нужно работать в части расширения туристического сезона. Сейчас 90% из 5,5 тысячи посетителей приходятся на три месяца (июль, август, сентябрь). И это немало с учетом продолжительности экскурсии в два часа и при том, что порядка 20 дней в этот период - нелетные по погодным условиям. К тому же не стоит забывать, что хоть Долина гейзеров звучит гордо и масштабно, на самом деле это никакая не долина, а небольшой отрезок каньона реки Гейзерной, где все самое интересное сосредоточено в радиусе 1 километра", - написал Шпиленок на своей странице в соцсети Facebook.Руководитель Кроноцкого заповедника считает, что острым вопросом остается стоимость тура в Долину гейзеров. По его мнению, решить эту проблему можно изменением логистики."Сделать это возможно тремя путями: летать на вертолете из села Мильково и обратно (один час вместо двух). До Мильково можно добраться на автомобиле… Второй - развивать район бывшего поселка Жупаново, строить там причальную стенку, взлетно-посадочную полосу для легкомоторной авиации – оттуда время пути на вертолете до Долины гейзеров занимает 15 минут. …Третий - субсидирование перелетов", - полагает Шпиленок.Стоимость вертолетной экскурсии в Долину гейзеров, согласно данным на сайте авиакомпании-перевозчика, составляет от 38 тысяч до 46 тысяч рублей за шестичасовой тур.Шпиленок отметил, что, развивая исключительно Долину гейзеров, "мы создаем так называемую "блеск и нищету" наших турпредложений", при этом уникальные места Камчатки "страдают от отсутствия инфраструктуры". По мнению директора заповедника, уникальными можно считать Ключевскую группу вулканов, вулканы Толбачик, Мутновский, Горелый, Вачкажец, а также Пущинские и другие горячие источники.

https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733070233.html

дальний восток

камчатский край

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"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим". 2021-05-20T14:26 true PT1M05S

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туризм, владимир солодов, дмитрий чернышенко, дальний восток, кроноцкий заповедник, михаил мишустин, камчатский край, общество