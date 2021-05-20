Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке предложил продлить сезон
14:26 20.05.2021 (обновлено: 14:57 20.05.2021)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая - РИА Новости. Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке, где находится Долина гейзеров, Петр Шпиленок заявил, что для увеличения числа туристов нужно расширять туристический сезон, который сейчас длится три месяца.
Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках совещания с участием президента Владимира Путина отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Президент в ответ отметил, что "если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет". Премьер Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Губернатор Владимир Солодов заявил, что вместе с правительством займется поиском механизмов повышения доступности туризма в заповедных местах.
"На мой взгляд, нужно работать в части расширения туристического сезона. Сейчас 90% из 5,5 тысячи посетителей приходятся на три месяца (июль, август, сентябрь). И это немало с учетом продолжительности экскурсии в два часа и при том, что порядка 20 дней в этот период - нелетные по погодным условиям. К тому же не стоит забывать, что хоть Долина гейзеров звучит гордо и масштабно, на самом деле это никакая не долина, а небольшой отрезок каньона реки Гейзерной, где все самое интересное сосредоточено в радиусе 1 километра", - написал Шпиленок на своей странице в соцсети Facebook.
Руководитель Кроноцкого заповедника считает, что острым вопросом остается стоимость тура в Долину гейзеров. По его мнению, решить эту проблему можно изменением логистики.
"Сделать это возможно тремя путями: летать на вертолете из села Мильково и обратно (один час вместо двух). До Мильково можно добраться на автомобиле… Второй - развивать район бывшего поселка Жупаново, строить там причальную стенку, взлетно-посадочную полосу для легкомоторной авиации – оттуда время пути на вертолете до Долины гейзеров занимает 15 минут. …Третий - субсидирование перелетов", - полагает Шпиленок.
Стоимость вертолетной экскурсии в Долину гейзеров, согласно данным на сайте авиакомпании-перевозчика, составляет от 38 тысяч до 46 тысяч рублей за шестичасовой тур.
Шпиленок отметил, что, развивая исключительно Долину гейзеров, "мы создаем так называемую "блеск и нищету" наших турпредложений", при этом уникальные места Камчатки "страдают от отсутствия инфраструктуры". По мнению директора заповедника, уникальными можно считать Ключевскую группу вулканов, вулканы Толбачик, Мутновский, Горелый, Вачкажец, а также Пущинские и другие горячие источники.