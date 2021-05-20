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Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА, заявил Нетаньяху
Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 20.05.2021
Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА, заявил Нетаньяху
Дрон, перехваченный израильскими военными два дня назад на границе с Иорданией, оказался вооруженным беспилотником, который Иран отправил на территорию Израиля... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:10
2021-05-20T16:10
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
биньямин нетаньяху
иран
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Дрон, перехваченный израильскими военными два дня назад на границе с Иорданией, оказался вооруженным беспилотником, который Иран отправил на территорию Израиля из Ирака или Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.Израильские военные 18 мая сообщили, что сбили беспилотник, приблизившийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/izrail-1733071555.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, биньямин нетаньяху, иран, израиль, в мире

Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА, заявил Нетаньяху

16:10 20.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Дрон, перехваченный израильскими военными два дня назад на границе с Иорданией, оказался вооруженным беспилотником, который Иран отправил на территорию Израиля из Ирака или Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Два дня назад Иран отправил на израильскую территорию вооруженный БПЛА с территории Ирака или Сирии - вооруженный дрон, который наши ПРО перехватили на границе с Иорданией. И это говорит о многом. Настоящий покровитель террора на Ближнем Востоке - это Иран", - сказал Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Видеозапись втсречи распространила канцелярия израильского премьера
Израильские военные 18 мая сообщили, что сбили беспилотник, приблизившийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
Израильский солдат наблюдает за перехватом ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Израиль назвал сроки завершения операции против Палестины
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБиньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
 
 
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