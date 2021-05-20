https://ria.ru/20210520/izrail-1733154708.html

Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА, заявил Нетаньяху

Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 20.05.2021

Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА, заявил Нетаньяху

Дрон, перехваченный израильскими военными два дня назад на границе с Иорданией, оказался вооруженным беспилотником, который Иран отправил на территорию Израиля... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:10

2021-05-20T16:10

2021-05-20T16:10

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

биньямин нетаньяху

иран

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Дрон, перехваченный израильскими военными два дня назад на границе с Иорданией, оказался вооруженным беспилотником, который Иран отправил на территорию Израиля из Ирака или Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.Израильские военные 18 мая сообщили, что сбили беспилотник, приблизившийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/izrail-1733071555.html

иран

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, биньямин нетаньяху, иран, израиль, в мире