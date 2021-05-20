Иран отправил в Израиль вооруженный БПЛА, заявил Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Дрон, перехваченный израильскими военными два дня назад на границе с Иорданией, оказался вооруженным беспилотником, который Иран отправил на территорию Израиля из Ирака или Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Два дня назад Иран отправил на израильскую территорию вооруженный БПЛА с территории Ирака или Сирии - вооруженный дрон, который наши ПРО перехватили на границе с Иорданией. И это говорит о многом. Настоящий покровитель террора на Ближнем Востоке - это Иран", - сказал Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Видеозапись втсречи распространила канцелярия израильского премьера
Израильские военные 18 мая сообщили, что сбили беспилотник, приблизившийся к границе в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.