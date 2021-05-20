Французов предупредили о риске исчезновения
18:59 20.05.2021 (обновлено: 19:03 20.05.2021)
© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
© Доминик Бутен
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что к 2050 году коренные жители страны окажутся в меньшинстве. Об этом пишет журнал Valeurs actuelles.
По ее мнению, к такому исходу приведет нынешний политический курс Парижа.
"Будет ли Франция по-прежнему Францией, если завтра мы станем исламской республикой? Я совсем в этом не уверена", — отметила экс-депутат.
Политик уточнила, что верит в ассимиляцию иностранцев в стране. Однако, по ее словам, этого больше не происходит, поскольку "иноземные культуры начинают превалировать" над местной.
Ранее с похожим заявлением выступила группа отставных французских генералов и военных. В своем анонимном обращении они предупредили президента страны Эммануэля Макрона о риске развала государства. По мнению военачальников, исламисты захватывают окраины страны и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции. Авторы письма утверждали, что не останутся в стороне и примут меры для спасения государства, если власти будут бездействовать.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в ответ обвинил их в отсутствии смелости и посоветовал идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе Вооруженных сил Франции усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.
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