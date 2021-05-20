https://ria.ru/20210520/ischeznovenie-1733189982.html

Французов предупредили о риске исчезновения

Французов предупредили о риске исчезновения - РИА Новости, 20.05.2021

Французов предупредили о риске исчезновения

Экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что к 2050 году коренные жители страны окажутся в меньшинстве. Об этом пишет журнал... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:59

2021-05-20T18:59

2021-05-20T19:03

жеральд дарманен

марион марешаль-ле пен

эммануэль макрон

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что к 2050 году коренные жители страны окажутся в меньшинстве. Об этом пишет журнал Valeurs actuelles.По ее мнению, к такому исходу приведет нынешний политический курс Парижа.Политик уточнила, что верит в ассимиляцию иностранцев в стране. Однако, по ее словам, этого больше не происходит, поскольку "иноземные культуры начинают превалировать" над местной.Ранее с похожим заявлением выступила группа отставных французских генералов и военных. В своем анонимном обращении они предупредили президента страны Эммануэля Макрона о риске развала государства. По мнению военачальников, исламисты захватывают окраины страны и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции. Авторы письма утверждали, что не останутся в стороне и примут меры для спасения государства, если власти будут бездействовать. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в ответ обвинил их в отсутствии смелости и посоветовал идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе Вооруженных сил Франции усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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жеральд дарманен, марион марешаль-ле пен, эммануэль макрон, франция, париж, в мире