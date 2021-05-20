Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/ischeznovenie-1733189982.html
Французов предупредили о риске исчезновения
Французов предупредили о риске исчезновения - РИА Новости, 20.05.2021
Французов предупредили о риске исчезновения
Экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что к 2050 году коренные жители страны окажутся в меньшинстве. Об этом пишет журнал... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:59
2021-05-20T19:03
жеральд дарманен
марион марешаль-ле пен
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cddb38110d93cd0ef462f51940ce71.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что к 2050 году коренные жители страны окажутся в меньшинстве. Об этом пишет журнал Valeurs actuelles.По ее мнению, к такому исходу приведет нынешний политический курс Парижа.Политик уточнила, что верит в ассимиляцию иностранцев в стране. Однако, по ее словам, этого больше не происходит, поскольку "иноземные культуры начинают превалировать" над местной.Ранее с похожим заявлением выступила группа отставных французских генералов и военных. В своем анонимном обращении они предупредили президента страны Эммануэля Макрона о риске развала государства. По мнению военачальников, исламисты захватывают окраины страны и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции. Авторы письма утверждали, что не останутся в стороне и примут меры для спасения государства, если власти будут бездействовать. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в ответ обвинил их в отсутствии смелости и посоветовал идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе Вооруженных сил Франции усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210515/makron-1732407788.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f3a5100074db29416716a76d9a8b635d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жеральд дарманен, марион марешаль-ле пен, эммануэль макрон, франция, париж, в мире

Французов предупредили о риске исчезновения

18:59 20.05.2021 (обновлено: 19:03 20.05.2021)
 
© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Доминик Бутен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что к 2050 году коренные жители страны окажутся в меньшинстве. Об этом пишет журнал Valeurs actuelles.
По ее мнению, к такому исходу приведет нынешний политический курс Парижа.
"Будет ли Франция по-прежнему Францией, если завтра мы станем исламской республикой? Я совсем в этом не уверена", — отметила экс-депутат.
Политик уточнила, что верит в ассимиляцию иностранцев в стране. Однако, по ее словам, этого больше не происходит, поскольку "иноземные культуры начинают превалировать" над местной.
Ранее с похожим заявлением выступила группа отставных французских генералов и военных. В своем анонимном обращении они предупредили президента страны Эммануэля Макрона о риске развала государства. По мнению военачальников, исламисты захватывают окраины страны и устанавливают там порядки, которые противоречат конституции. Авторы письма утверждали, что не останутся в стороне и примут меры для спасения государства, если власти будут бездействовать.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 02:47
Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в ответ обвинил их в отсутствии смелости и посоветовал идти на выборы, если они чем-то недовольны. В Генштабе Вооруженных сил Франции усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Жеральд ДарманенМарион Марешаль-Ле ПенЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния