https://ria.ru/20210520/groza-1733151451.html
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 20.05.2021
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о дожде и грозе с порывами ветра до 17 метров в секунду в четверг с 16.00 до 21.00. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:48
2021-05-20T15:48
2021-05-20T15:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о дожде и грозе с порывами ветра до 17 метров в секунду в четверг с 16.00 до 21.00."По прогнозам синоптиков, в период с 16.00 до 21.00 20 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В связи с непогодой спасатели советуют автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Также водителям важно учитывать ухудшение видимости на дороге. Пешеходам московский главк МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20210519/pogoda-1732885225.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество