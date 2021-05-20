https://ria.ru/20210520/groza-1733151451.html

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 20.05.2021

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о дожде и грозе с порывами ветра до 17 метров в секунду в четверг с 16.00 до 21.00. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:48

2021-05-20T15:48

2021-05-20T15:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732996127_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_23bb4274b5fb1e8dc35c929f690c1d18.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о дожде и грозе с порывами ветра до 17 метров в секунду в четверг с 16.00 до 21.00."По прогнозам синоптиков, в период с 16.00 до 21.00 20 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В связи с непогодой спасатели советуют автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, а также парковать машины вдали от деревьев. Также водителям важно учитывать ухудшение видимости на дороге. Пешеходам московский главк МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20210519/pogoda-1732885225.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество