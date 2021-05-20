https://ria.ru/20210520/gosobvinenie-1733186266.html

Фигурантам дела о перестрелке в Москва-Сити грозит до 19,5 года колонии

Фигурантам дела о перестрелке в Москва-Сити грозит до 19,5 года колонии - РИА Новости, 20.05.2021

Фигурантам дела о перестрелке в Москва-Сити грозит до 19,5 года колонии

Гособвинитель в четверг запросил от 18,5 до 19,5 лет колонии для фигурантов громкого дела о перестрелке в "Москва-сити" в ноябре 2017 года, сообщила РИА Новости РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:44

2021-05-20T18:44

2021-05-20T18:44

россия

магомед исмаилов

любовь успенская

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва-сити

фгуп охрана

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727246502_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d8bc03a21ba7300a227b1818a77cdadf.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гособвинитель в четверг запросил от 18,5 до 19,5 лет колонии для фигурантов громкого дела о перестрелке в "Москва-сити" в ноябре 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.На скамье подсудимых – Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов, обоих присяжные ранее признали виновными в хулиганстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия."Сторона обвинения просила... назначить Исмаилову наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в миллион рублей", - сказала собеседница агентства.Для Хамидова обвинение запросило 18,5 лет колонии строгого режима со взысканием аналогичной суммы.Драка со стрельбой произошла на дне рождении бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око", в результате один человек был убит и еще пятеро были ранены.В ходе допроса в суде самого именинника Дмитрия Павлова, конфликт в "Москва-сити" на праздновании его дня рождения начался из-за того, что припаркованный автомобиль миллиардера Гавриила Юшваева мешал проехал певице Любови Успенской.Сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии, нанятые формально для сопровождения некоего ценного груза, попросили шофера убрать автомобиль, после чего началась перепалка.Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана".

https://ria.ru/20201218/sledovatel-1589965264.html

https://ria.ru/20210315/perestrelka-1601394355.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, магомед исмаилов, любовь успенская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва-сити, фгуп охрана, москва, происшествия