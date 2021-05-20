В ХДС/ХСС прокомментировали ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
15:50 20.05.2021 (обновлено: 16:42 20.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Широкий жест президента США Джо Байдена в вопросе о приостановке части санкций против "Северного потока 2" ничего не меняет в том, что американцы выступают против этого газопровода, заявил кандидат от консервативного альянса ХДС/ХСС в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября Армин Лашет.
"Решение о том, как мы организуем наше энергоснабжение, мы принимаем самостоятельно. И это хороший сигнал об окончании политики президента (США Дональда) Трампа, который, вопреки всем международным правилам, вводил санкции против компаний, которые участвуют в этом (проекте "Северный поток 2")... Это широкий жест президента Байдена, но он ничего не меняет в том, что американцы по-прежнему против проекта", - сказал Лашет в прямом эфире телеканала WDR.
Он добавил, что американцы "поддерживают СПГ, добытый методом фрекинга", но это "американское решение, мы приняли другое решение".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.