https://ria.ru/20210520/germaniya-1733151168.html

Германия заявила о переговорах с США о завершении "Северного потока — 2"

Германия заявила о переговорах с США о завершении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

Германия заявила о переговорах с США о завершении "Северного потока — 2"

Правительство ФРГ ведет переговоры с США о завершении строительства "Северного потока 2" и по связанным с этим темам, например, об украинском транзите, важно... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:47

2021-05-20T15:47

2021-05-20T21:23

россия

allseas

матиас крузе

олаф шольц

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ ведет переговоры с США о завершении строительства "Северного потока 2" и по связанным с этим темам, например, об украинском транзите, важно использовать этот момент для хорошей кооперации с Вашингтоном по комплексу вопросов, заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.Шольц - кандидат от Социал-демократической партии Германии в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября."Мы действительно пытались разными способами обеспечить продолжение разговора (с США) о том, как сделать так, чтобы строительство этого трубопровода было завершено, но в то же время мы могли бы решить все важные темы, заявленные в этой связи. К этому относится... транзит газа (через Украину) и вопрос энергетической безопасности Европы в целом", - сказал Шольц в эфире телеканала WDR.По его словам, "речь идет о том, чтобы использовать возможность для хорошей кооперации" с США в этом вопросе."В США существует неправильное представление о том, чтобы мы могли бы попасть в зависимость от этого российского газа, но, если иметь в виду газовый микс с Германии, это неверно, и исправить этого неправильное представление было важной задачей правительства ФРГ", - сказал Шольц."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.

https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733137387.html

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1733041546.html

россия

балтийское море

сша

германия

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россия, allseas, матиас крузе , олаф шольц, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, германия