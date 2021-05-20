Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/germaniya-1733151168.html
Германия заявила о переговорах с США о завершении "Северного потока — 2"
Германия заявила о переговорах с США о завершении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021
Германия заявила о переговорах с США о завершении "Северного потока — 2"
Правительство ФРГ ведет переговоры с США о завершении строительства "Северного потока 2" и по связанным с этим темам, например, об украинском транзите, важно... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:47
2021-05-20T21:23
россия
allseas
матиас крузе
олаф шольц
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
газпром
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_549:629:3072:2048_1920x0_80_0_0_564554bbfe5cc7e3f50645f125e1bfea.jpg
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ ведет переговоры с США о завершении строительства "Северного потока 2" и по связанным с этим темам, например, об украинском транзите, важно использовать этот момент для хорошей кооперации с Вашингтоном по комплексу вопросов, заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.Шольц - кандидат от Социал-демократической партии Германии в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября."Мы действительно пытались разными способами обеспечить продолжение разговора (с США) о том, как сделать так, чтобы строительство этого трубопровода было завершено, но в то же время мы могли бы решить все важные темы, заявленные в этой связи. К этому относится... транзит газа (через Украину) и вопрос энергетической безопасности Европы в целом", - сказал Шольц в эфире телеканала WDR.По его словам, "речь идет о том, чтобы использовать возможность для хорошей кооперации" с США в этом вопросе."В США существует неправильное представление о том, чтобы мы могли бы попасть в зависимость от этого российского газа, но, если иметь в виду газовый микс с Германии, это неверно, и исправить этого неправильное представление было важной задачей правительства ФРГ", - сказал Шольц."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.
https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733137387.html
https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1733041546.html
россия
балтийское море
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594157199_1020:650:2884:2048_1920x0_80_0_0_9b023901a2b046f6f8e7649484bd9223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, allseas, матиас крузе , олаф шольц, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, германия

Германия заявила о переговорах с США о завершении "Северного потока — 2"

15:47 20.05.2021 (обновлено: 21:23 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ ведет переговоры с США о завершении строительства "Северного потока 2" и по связанным с этим темам, например, об украинском транзите, важно использовать этот момент для хорошей кооперации с Вашингтоном по комплексу вопросов, заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц - кандидат от Социал-демократической партии Германии в канцлеры ФРГ на выборах в бундестаг Германии 26 сентября.
"Мы действительно пытались разными способами обеспечить продолжение разговора (с США) о том, как сделать так, чтобы строительство этого трубопровода было завершено, но в то же время мы могли бы решить все важные темы, заявленные в этой связи. К этому относится... транзит газа (через Украину) и вопрос энергетической безопасности Европы в целом", - сказал Шольц в эфире телеканала WDR.
По его словам, "речь идет о том, чтобы использовать возможность для хорошей кооперации" с США в этом вопросе.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
14:39
В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2"
"В США существует неправильное представление о том, чтобы мы могли бы попасть в зависимость от этого российского газа, но, если иметь в виду газовый микс с Германии, это неверно, и исправить этого неправильное представление было важной задачей правительства ФРГ", - сказал Шольц.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 21:18
Госдеп заявил, что США не позволят достроить "Северный поток — 2"
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.
 
РоссияAllseasМатиас КрузеОлаф ШольцNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромСШАГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния