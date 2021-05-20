Белый дом признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
20:26 20.05.2021 (обновлено: 21:20 20.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток — 2" в Европе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?" — заявила она.
При этом, по ее словам, США "предприняли значительные шаги", когда ввели санкции против проекта.
Также Псаки напомнила, что администрация Байдена неоднократно заявляла о своем отношении к проекту.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.