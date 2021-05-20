https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733204302.html

Белый дом признал невозможность остановить "Северный поток — 2"

Белый дом признал невозможность остановить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

Белый дом признал невозможность остановить "Северный поток — 2"

Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток — 2" в Европе, заявила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:26

2021-05-20T20:26

2021-05-20T21:20

россия

северный поток — 2

дженнифер псаки

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток — 2" в Европе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.При этом, по ее словам, США "предприняли значительные шаги", когда ввели санкции против проекта. Также Псаки напомнила, что администрация Байдена неоднократно заявляла о своем отношении к проекту.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210520/sanktsii-1733132883.html

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россия, северный поток — 2, дженнифер псаки, сша, в мире