https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733160829.html

США осознали невозможность остановить "Северный поток — 2", считают в ФРГ

США осознали невозможность остановить "Северный поток — 2", считают в ФРГ - РИА Новости, 20.05.2021

США осознали невозможность остановить "Северный поток — 2", считают в ФРГ

Член комитета бундестага ФРГ по обороне Александер Ной ("Левые") заявил РИА Новости, что США признали невозможность остановить строительство "Северного потока — РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:38

2021-05-20T16:38

2021-05-20T16:38

россия

allseas

александер ной

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северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Член комитета бундестага ФРГ по обороне Александер Ной ("Левые") заявил РИА Новости, что США признали невозможность остановить строительство "Северного потока — 2".Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике."На данный момент этот механизм защищен от санкций США, и Вашингтон, похоже, осознал, что у него нет реальных рычагов воздействия на этот механизм", - полагает Ной.По словам депутата, уступка США в отношении важного газопровода выглядит как секретный компромисс между Берлином и Вашингтоном, однако еще неизвестно, что Германия может предложить США взамен."Это выглядит как сделка, содержание которой пока является предметом для предположений. Ключевое слово: строительство терминалов СПГ на немецком побережье Северного моря для импорта сланцевого газа из США", - считает политик.Ной отметил, что сопротивление Германии попыткам США полностью подчинить ее было долгожданным сюрпризом, однако остается надеяться, что Берлин сможет и дальше защищать интересы Германии и Европы от патернализма США."Между прочим, это развитие событий также является уроком для взаимодействия с империалистическим, возглавляемым США Западом: твердость и последовательность в конечном итоге могут окупиться", - сказал депутат."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ой дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210520/porazhenie-1733144937.html

https://ria.ru/20210520/sanktsii-1733132883.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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