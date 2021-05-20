https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733125141.html
Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы
Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы - РИА Новости, 20.05.2021
Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы
Инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:39
2021-05-20T13:39
2021-05-20T13:39
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733124146_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_552ee2bc10439d2f214a1f94c250dc30.jpg
МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит уезд Юнцин (провинция Хэбэй, Северо-Восточный Китай) и город центрального подчинения Шанхай, официально начались в городе Наньтун в провинции Цзянсу (Восточный Китай). Протяженность щитовой проходки, глубина залегания, давление воды и другие многие параметры бросают вызов нефтегазовой отрасли.Проект реализуется компанией China Railway Tunnel Group и является ключевым контрольным объектом южного участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту. Переход расположен в устье реки Янцзы и проходит через главный фарватер реки, Большую дамбу и пристани. Кроме того, поскольку этот район является территорией заповедника зародышевой плазмы продуктов водного промысла, выдвигаются довольно высокие требования к технологиям и методам проводимых строительных работ.На строительной площадке был постепенно приведен в действие огромный режущий диск щитового комплекса, самостоятельно разработанный в Китае и полностью обладающий независимыми правами интеллектуальной собственности. Для обеспечения безопасности и своевременности прокладки туннеля щитовым способом компания Nantong Haimen Power Supply, преодолев технические и строительные трудности, завершила проектирование за период чуть больше одного месяца. Завершение проектирования, монтажа и наладки трансформаторной подстанции 35 кВт и внешних линий электропередачи обеспечило успешное развитие проекта.Как стало известно, в целях защиты экологической среды водно-болотных угодий вдоль реки Янцзы и в пределах её водного пространства, а также содействия зеленому развитию экономического пояса реки Янцзы в процессе строительства будет осуществляться принцип "нулевого загрязнения, нулевого сброса и нулевой утечки".Южный участок китайско-российского газопровода по восточному маршруту проходит с севера на юг через провинции Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и город Шанхай. Ожидается, что он будет завершен и введен в эксплуатацию в 2025 году. К тому времени российский газ будет напрямую поставляться в район дельты реки Янцзы, претворяя в жизнь проект "северного газа, идущего на юг". После ввода в эксплуатацию суточный объём транспортировки газа будет превышать 50 миллионов кубометров, что почти в три раза больше существующей пропускной способности.
https://ria.ru/20210517/investitsii-1732653964.html
https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733124146_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d617d81679101b028668d4b073d3c71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит уезд Юнцин (провинция Хэбэй
, Северо-Восточный Китай) и город центрального подчинения Шанхай, официально начались в городе Наньтун в провинции Цзянсу (Восточный Китай).
Протяженность щитовой проходки, глубина залегания, давление воды и другие многие параметры бросают вызов нефтегазовой отрасли.
Проект реализуется компанией China Railway Tunnel Group и является ключевым контрольным объектом южного участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту. Переход расположен в устье реки Янцзы и проходит через главный фарватер реки, Большую дамбу и пристани. Кроме того, поскольку этот район является территорией заповедника зародышевой плазмы продуктов водного промысла, выдвигаются довольно высокие требования к технологиям и методам проводимых строительных работ.
"Туннель должен проходить по дну реки Янцзы, который отличается сложной формой. Это бросает вызов (традиционным) технологиям строительства", - отметил заместитель генерального директора проектного отдела по строительству щитовой проходки для туннеля через реку Янцзы Лю Цзяньпин. Общая длина туннеля составляет 10,226 километра, самое глубокое место находится от поверхности воды на глубине более 60 метров, а максимальное давление воды составляет 0,73 МПа, добавил он. По его словам, на данный момент из числа мировых нефтегазовых трубопроводов данный проект отличается самой большой протяженностью щитовой проходки, самой большой глубиной залегания и самым высоким давлением воды.
На строительной площадке был постепенно приведен в действие огромный режущий диск щитового комплекса, самостоятельно разработанный в Китае и полностью обладающий независимыми правами интеллектуальной собственности. Для обеспечения безопасности и своевременности прокладки туннеля щитовым способом компания Nantong Haimen Power Supply, преодолев технические и строительные трудности, завершила проектирование за период чуть больше одного месяца. Завершение проектирования, монтажа и наладки трансформаторной подстанции 35 кВт и внешних линий электропередачи обеспечило успешное развитие проекта.
Как стало известно, в целях защиты экологической среды водно-болотных угодий вдоль реки Янцзы и в пределах её водного пространства, а также содействия зеленому развитию экономического пояса реки Янцзы в процессе строительства будет осуществляться принцип "нулевого загрязнения, нулевого сброса и нулевой утечки".
Южный участок китайско-российского газопровода по восточному маршруту проходит с севера на юг через провинции Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и город Шанхай. Ожидается, что он будет завершен и введен в эксплуатацию в 2025 году. К тому времени российский газ будет напрямую поставляться в район дельты реки Янцзы, претворяя в жизнь проект "северного газа, идущего на юг". После ввода в эксплуатацию суточный объём транспортировки газа будет превышать 50 миллионов кубометров, что почти в три раза больше существующей пропускной способности.