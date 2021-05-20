https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733125141.html

Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы

Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы - РИА Новости, 20.05.2021

Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы

Инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:39

2021-05-20T13:39

2021-05-20T13:39

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МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит уезд Юнцин (провинция Хэбэй, Северо-Восточный Китай) и город центрального подчинения Шанхай, официально начались в городе Наньтун в провинции Цзянсу (Восточный Китай). Протяженность щитовой проходки, глубина залегания, давление воды и другие многие параметры бросают вызов нефтегазовой отрасли.Проект реализуется компанией China Railway Tunnel Group и является ключевым контрольным объектом южного участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту. Переход расположен в устье реки Янцзы и проходит через главный фарватер реки, Большую дамбу и пристани. Кроме того, поскольку этот район является территорией заповедника зародышевой плазмы продуктов водного промысла, выдвигаются довольно высокие требования к технологиям и методам проводимых строительных работ.На строительной площадке был постепенно приведен в действие огромный режущий диск щитового комплекса, самостоятельно разработанный в Китае и полностью обладающий независимыми правами интеллектуальной собственности. Для обеспечения безопасности и своевременности прокладки туннеля щитовым способом компания Nantong Haimen Power Supply, преодолев технические и строительные трудности, завершила проектирование за период чуть больше одного месяца. Завершение проектирования, монтажа и наладки трансформаторной подстанции 35 кВт и внешних линий электропередачи обеспечило успешное развитие проекта.Как стало известно, в целях защиты экологической среды водно-болотных угодий вдоль реки Янцзы и в пределах её водного пространства, а также содействия зеленому развитию экономического пояса реки Янцзы в процессе строительства будет осуществляться принцип "нулевого загрязнения, нулевого сброса и нулевой утечки".Южный участок китайско-российского газопровода по восточному маршруту проходит с севера на юг через провинции Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и город Шанхай. Ожидается, что он будет завершен и введен в эксплуатацию в 2025 году. К тому времени российский газ будет напрямую поставляться в район дельты реки Янцзы, претворяя в жизнь проект "северного газа, идущего на юг". После ввода в эксплуатацию суточный объём транспортировки газа будет превышать 50 миллионов кубометров, что почти в три раза больше существующей пропускной способности.

https://ria.ru/20210517/investitsii-1732653964.html

https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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