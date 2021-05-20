Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733125141.html
Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы
Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы - РИА Новости, 20.05.2021
Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы
Инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:39
2021-05-20T13:39
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733124146_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_552ee2bc10439d2f214a1f94c250dc30.jpg
МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит уезд Юнцин (провинция Хэбэй, Северо-Восточный Китай) и город центрального подчинения Шанхай, официально начались в городе Наньтун в провинции Цзянсу (Восточный Китай). Протяженность щитовой проходки, глубина залегания, давление воды и другие многие параметры бросают вызов нефтегазовой отрасли.Проект реализуется компанией China Railway Tunnel Group и является ключевым контрольным объектом южного участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту. Переход расположен в устье реки Янцзы и проходит через главный фарватер реки, Большую дамбу и пристани. Кроме того, поскольку этот район является территорией заповедника зародышевой плазмы продуктов водного промысла, выдвигаются довольно высокие требования к технологиям и методам проводимых строительных работ.На строительной площадке был постепенно приведен в действие огромный режущий диск щитового комплекса, самостоятельно разработанный в Китае и полностью обладающий независимыми правами интеллектуальной собственности. Для обеспечения безопасности и своевременности прокладки туннеля щитовым способом компания Nantong Haimen Power Supply, преодолев технические и строительные трудности, завершила проектирование за период чуть больше одного месяца. Завершение проектирования, монтажа и наладки трансформаторной подстанции 35 кВт и внешних линий электропередачи обеспечило успешное развитие проекта.Как стало известно, в целях защиты экологической среды водно-болотных угодий вдоль реки Янцзы и в пределах её водного пространства, а также содействия зеленому развитию экономического пояса реки Янцзы в процессе строительства будет осуществляться принцип "нулевого загрязнения, нулевого сброса и нулевой утечки".Южный участок китайско-российского газопровода по восточному маршруту проходит с севера на юг через провинции Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и город Шанхай. Ожидается, что он будет завершен и введен в эксплуатацию в 2025 году. К тому времени российский газ будет напрямую поставляться в район дельты реки Янцзы, претворяя в жизнь проект "северного газа, идущего на юг". После ввода в эксплуатацию суточный объём транспортировки газа будет превышать 50 миллионов кубометров, что почти в три раза больше существующей пропускной способности.
https://ria.ru/20210517/investitsii-1732653964.html
https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733124146_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d617d81679101b028668d4b073d3c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай

Началась прокладка китайско-российского газопровода по дну Янцзы

13:39 20.05.2021
 
© AFP 2021 / Nicolas AsfouriРека Янцзы, Ухань
Река Янцзы, Ухань - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AFP 2021 / Nicolas Asfouri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит уезд Юнцин (провинция Хэбэй, Северо-Восточный Китай) и город центрального подчинения Шанхай, официально начались в городе Наньтун в провинции Цзянсу (Восточный Китай).
Протяженность щитовой проходки, глубина залегания, давление воды и другие многие параметры бросают вызов нефтегазовой отрасли.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 15:41Россия-Китай: Главное
Объем инвестиций в основные фонды в Китае за 4 месяца вырос на 19,9%
Проект реализуется компанией China Railway Tunnel Group и является ключевым контрольным объектом южного участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту. Переход расположен в устье реки Янцзы и проходит через главный фарватер реки, Большую дамбу и пристани. Кроме того, поскольку этот район является территорией заповедника зародышевой плазмы продуктов водного промысла, выдвигаются довольно высокие требования к технологиям и методам проводимых строительных работ.
"Туннель должен проходить по дну реки Янцзы, который отличается сложной формой. Это бросает вызов (традиционным) технологиям строительства", - отметил заместитель генерального директора проектного отдела по строительству щитовой проходки для туннеля через реку Янцзы Лю Цзяньпин. Общая длина туннеля составляет 10,226 километра, самое глубокое место находится от поверхности воды на глубине более 60 метров, а максимальное давление воды составляет 0,73 МПа, добавил он. По его словам, на данный момент из числа мировых нефтегазовых трубопроводов данный проект отличается самой большой протяженностью щитовой проходки, самой большой глубиной залегания и самым высоким давлением воды.
На строительной площадке был постепенно приведен в действие огромный режущий диск щитового комплекса, самостоятельно разработанный в Китае и полностью обладающий независимыми правами интеллектуальной собственности. Для обеспечения безопасности и своевременности прокладки туннеля щитовым способом компания Nantong Haimen Power Supply, преодолев технические и строительные трудности, завершила проектирование за период чуть больше одного месяца. Завершение проектирования, монтажа и наладки трансформаторной подстанции 35 кВт и внешних линий электропередачи обеспечило успешное развитие проекта.
Банковский служащий пересчитывает доллары в Наньтуне, Китай - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 15:37Россия-Китай: Главное
Китайские технологические гиганты вложили в электромобили более $19 млрд
Как стало известно, в целях защиты экологической среды водно-болотных угодий вдоль реки Янцзы и в пределах её водного пространства, а также содействия зеленому развитию экономического пояса реки Янцзы в процессе строительства будет осуществляться принцип "нулевого загрязнения, нулевого сброса и нулевой утечки".
Южный участок китайско-российского газопровода по восточному маршруту проходит с севера на юг через провинции Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу и город Шанхай. Ожидается, что он будет завершен и введен в эксплуатацию в 2025 году. К тому времени российский газ будет напрямую поставляться в район дельты реки Янцзы, претворяя в жизнь проект "северного газа, идущего на юг". После ввода в эксплуатацию суточный объём транспортировки газа будет превышать 50 миллионов кубометров, что почти в три раза больше существующей пропускной способности.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния