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Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021
Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат выступать против "Северного потока — 2". РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:20
2021-05-20T01:20
2021-05-20T01:20
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат выступать против "Северного потока — 2".Ранее США ввели и тут же приостановили санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода, а также назвали четыре судна и четыре организации, которые "будут подлежать санкциям" в связи с его строительством.
https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733055530.html
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