https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733056569.html

Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"

Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат выступать против "Северного потока — 2". РИА Новости, 20.05.2021

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2021-05-20T01:20

2021-05-20T01:20

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат выступать против "Северного потока — 2".Ранее США ввели и тут же приостановили санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода, а также назвали четыре судна и четыре организации, которые "будут подлежать санкциям" в связи с его строительством.

https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733055530.html

россия

сша

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2021

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, сша, экономика