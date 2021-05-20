https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733053479.html

Госдеп назвал суда, которые могут подпасть под санкции по Nord Stream 2

Госдеп назвал суда, которые могут подпасть под санкции по Nord Stream 2 - РИА Новости, 20.05.2021

Госдеп назвал суда, которые могут подпасть под санкции по Nord Stream 2

Госдеп назвал 4 организации и 4 судна участниками подлежащей санкциям деятельности по "Северному потоку — 2", говорится в копии доклада конгрессу, которую... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:29

2021-05-20T00:29

2021-05-20T00:29

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госдеп назвал 4 организации и 4 судна участниками подлежащей санкциям деятельности по "Северному потоку — 2", говорится в копии доклада конгрессу, которую выложила в Twitter корреспондент CBS News Ина Руффини.По словам журналистки, она получила скан доклада от источника в конгрессе.Как участвовавшие в строительстве названы суда "Юрий Топчет", "Владислав Стримов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также организации "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".Тот факт, что эти компании и суда в принципе подлежат санкциям, еще не означает, что санкции будут введены.В том же докладе, как сообщил ранее сенатор Боб Менендес, администрация Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.Госдеп не ответил на неоднократные запросы РИА Новости о комментарии. Представитель госдепа Джалина Портер также не ответила на аналогичные вопросы в ходе брифинга в среду, заявив лишь, что США по-прежнему намерены не допустить строительства "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733052620.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/bayden-1733007115.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире