https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733052620.html

Эксперт: РФ и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2"

Эксперт: РФ и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

Эксперт: РФ и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2"

Россия и Евросоюз выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2", об этом говорят сообщения об отказе Вашингтона от санкций против оператора проекта,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:19

2021-05-20T00:19

2021-05-20T00:19

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

евросоюз

сша

экономика

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Россия и Евросоюз выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2", об этом говорят сообщения об отказе Вашингтона от санкций против оператора проекта, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Я не думаю, что Вашингтон полностью отступит, поэтому расслабляться нельзя, но данный раунд они проиграли и признают это", - добавил он.Ранее в среду агенство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG.В докладе, который был представлен в среду конгрессу США, госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако Белый дом решил отказаться от введения санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Агентство уточняет, что санкции все же формально будут введены в качестве символического шага, но их тут же приостановят, то есть де-факто они действовать не будут.Позднее в Госдепе заявили, что США по-прежнему намерены противостоять "Северному потоку — 2" доступными средствами.

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1733041546.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/bayden-1733007115.html

россия

сша

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, сша, экономика