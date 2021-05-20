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Эксперт: РФ и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2"
Эксперт: РФ и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.05.2021
Эксперт: РФ и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2"
Россия и Евросоюз выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2", об этом говорят сообщения об отказе Вашингтона от санкций против оператора проекта,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T00:19
2021-05-20T00:19
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
сша
экономика
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Россия и Евросоюз выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2", об этом говорят сообщения об отказе Вашингтона от санкций против оператора проекта, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Я не думаю, что Вашингтон полностью отступит, поэтому расслабляться нельзя, но данный раунд они проиграли и признают это", - добавил он.Ранее в среду агенство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG.В докладе, который был представлен в среду конгрессу США, госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако Белый дом решил отказаться от введения санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Агентство уточняет, что санкции все же формально будут введены в качестве символического шага, но их тут же приостановят, то есть де-факто они действовать не будут.Позднее в Госдепе заявили, что США по-прежнему намерены противостоять "Северному потоку — 2" доступными средствами.
https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1733041546.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, сша, экономика

Эксперт: РФ и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2"

00:19 20.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Россия и Евросоюз выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2", об этом говорят сообщения об отказе Вашингтона от санкций против оператора проекта, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Это похоже на большую совместную победу России и ЕС, технологическую и дипломатическую. Мы как и 40 лет назад доказали, что можем достроить технологически сложный проект самостоятельно вопреки санкциям, а европейцы заставили уважать свой суверенитет в энергетической сфере хотя бы на деле", - сказал Гривач.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 21:18
Госдеп заявил, что США не позволят достроить "Северный поток — 2"
"Я не думаю, что Вашингтон полностью отступит, поэтому расслабляться нельзя, но данный раунд они проиграли и признают это", - добавил он.
Ранее в среду агенство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG.
В докладе, который был представлен в среду конгрессу США, госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако Белый дом решил отказаться от введения санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Агентство уточняет, что санкции все же формально будут введены в качестве символического шага, но их тут же приостановят, то есть де-факто они действовать не будут.
Позднее в Госдепе заявили, что США по-прежнему намерены противостоять "Северному потоку — 2" доступными средствами.
Президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 17:53Авторы
Байден помогает России в строительстве "Северного потока-2"?
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзСШАЭкономика
 
 
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