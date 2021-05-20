Эксперт: РФ и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Россия и Евросоюз выиграли раунд в борьбе с США за "Северный поток — 2", об этом говорят сообщения об отказе Вашингтона от санкций против оператора проекта, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Это похоже на большую совместную победу России и ЕС, технологическую и дипломатическую. Мы как и 40 лет назад доказали, что можем достроить технологически сложный проект самостоятельно вопреки санкциям, а европейцы заставили уважать свой суверенитет в энергетической сфере хотя бы на деле", - сказал Гривач.
"Я не думаю, что Вашингтон полностью отступит, поэтому расслабляться нельзя, но данный раунд они проиграли и признают это", - добавил он.
Ранее в среду агенство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG.
В докладе, который был представлен в среду конгрессу США, госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, однако Белый дом решил отказаться от введения санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Агентство уточняет, что санкции все же формально будут введены в качестве символического шага, но их тут же приостановят, то есть де-факто они действовать не будут.
Позднее в Госдепе заявили, что США по-прежнему намерены противостоять "Северному потоку — 2" доступными средствами.