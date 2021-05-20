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Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел COVID-19
Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел COVID-19
Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс получил положительный результат теста на коронавирус и не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:52
2021-05-20T14:52
2021-05-20T15:02
коронавирус covid-19
культура
евровидение-2021
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РОТТЕРДАМ, 20 мая - РИА Новости. Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс получил положительный результат теста на коронавирус и не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года, сообщили организаторы."Дункан Лоуренс, победитель конкурса "Евровидение" 2019 года от Нидерландов, который должен был выступить вживую во время субботнего Гранд-финала, получил положительный результат на COVID-19. У Дункана легкие симптомы. Из-за минимального периода изоляции в семь дней, Дункан не сможет выступить вживую на площадке Ahoy в Роттердаме, но все равно будет выступать в шоу в другой форме", - говорится в заявлении организаторов конкурса.В прошлый понедельник Дункан получил отрицательный результат на COVID в тестовом павильоне "Евровидения", что дало ему возможность выступить в первом полуфинале."В среду у него проявились легкие симптомы, а затем, к сожалению, показал положительный результат в экспресс-тесте на антигены", - указано в сообщении.
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коронавирус covid-19, евровидение-2021, новости культуры, роттердам, нидерланды
РОТТЕРДАМ, 20 мая - РИА Новости. Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс получил положительный результат теста на коронавирус и не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года, сообщили организаторы.
"Дункан Лоуренс, победитель конкурса "Евровидение" 2019 года от Нидерландов, который должен был выступить вживую во время субботнего Гранд-финала, получил положительный результат на COVID-19. У Дункана легкие симптомы. Из-за минимального периода изоляции в семь дней, Дункан не сможет выступить вживую на площадке Ahoy в Роттердаме, но все равно будет выступать в шоу в другой форме", - говорится в заявлении организаторов конкурса.
В прошлый понедельник Дункан получил отрицательный результат на COVID в тестовом павильоне "Евровидения", что дало ему возможность выступить в первом полуфинале.
"В среду у него проявились легкие симптомы, а затем, к сожалению, показал положительный результат в экспресс-тесте на антигены", - указано в сообщении.