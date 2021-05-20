Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210520/evrovidenie-1733140566.html
Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел COVID-19
Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел COVID-19
Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс получил положительный результат теста на коронавирус и не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:52
2021-05-20T15:02
коронавирус covid-19
культура
евровидение-2021
новости культуры
роттердам
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155361/99/1553619997_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_5660bc2f59fdcdd5184b2f65914fda80.jpg
РОТТЕРДАМ, 20 мая - РИА Новости. Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс получил положительный результат теста на коронавирус и не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года, сообщили организаторы."Дункан Лоуренс, победитель конкурса "Евровидение" 2019 года от Нидерландов, который должен был выступить вживую во время субботнего Гранд-финала, получил положительный результат на COVID-19. У Дункана легкие симптомы. Из-за минимального периода изоляции в семь дней, Дункан не сможет выступить вживую на площадке Ahoy в Роттердаме, но все равно будет выступать в шоу в другой форме", - говорится в заявлении организаторов конкурса.В прошлый понедельник Дункан получил отрицательный результат на COVID в тестовом павильоне "Евровидения", что дало ему возможность выступить в первом полуфинале."В среду у него проявились легкие симптомы, а затем, к сожалению, показал положительный результат в экспресс-тесте на антигены", - указано в сообщении.
https://ria.ru/20210518/eurovision-1732663250.html
роттердам
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155361/99/1553619997_323:0:2760:1828_1920x0_80_0_0_f15379c889682cb32b8df5e7dd7882b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евровидение-2021, новости культуры, роттердам, нидерланды

Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс заболел COVID-19

14:52 20.05.2021 (обновлено: 15:02 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс песни "Евровидение-2019". Финал
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОТТЕРДАМ, 20 мая - РИА Новости. Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс получил положительный результат теста на коронавирус и не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года, сообщили организаторы.
"Дункан Лоуренс, победитель конкурса "Евровидение" 2019 года от Нидерландов, который должен был выступить вживую во время субботнего Гранд-финала, получил положительный результат на COVID-19. У Дункана легкие симптомы. Из-за минимального периода изоляции в семь дней, Дункан не сможет выступить вживую на площадке Ahoy в Роттердаме, но все равно будет выступать в шоу в другой форме", - говорится в заявлении организаторов конкурса.
В прошлый понедельник Дункан получил отрицательный результат на COVID в тестовом павильоне "Евровидения", что дало ему возможность выступить в первом полуфинале.
"В среду у него проявились легкие симптомы, а затем, к сожалению, показал положительный результат в экспресс-тесте на антигены", - указано в сообщении.
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 08:00Культура
Рок или поп: кто победит на Евровидении-2021?
 
КультураКоронавирус COVID-19Евровидение-2021Новости культурыРоттердамНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния