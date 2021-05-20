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Учащихся казанской школы эвакуировали из-за подозрительного пакета
Учащихся казанской школы эвакуировали из-за подозрительного пакета - РИА Новости, 20.05.2021
Учащихся казанской школы эвакуировали из-за подозрительного пакета
Учащихся гимназии №174 в Казани эвакуировали в четверг утром из-за подозрительного пакета, после проверки выяснилось, что в нем тетради, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:06
2021-05-20T11:13
республика татарстан (татарстан)
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Учащихся гимназии №174 в Казани эвакуировали в четверг утром из-за подозрительного пакета, после проверки выяснилось, что в нем тетради, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.С понедельника в школу №174 вышли на учебу более 100 детей из девятых и одиннадцатого класса казанской гимназии №175, где на прошлой неделе произошла стрельба."Пакет проверили, там оказались тетради. Сейчас дети и преподаватели возвращаются в школу", - сказал собеседник агентства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210518/galyaviev-1732729258.html
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республика татарстан (татарстан), происшествия, казань

Учащихся казанской школы эвакуировали из-за подозрительного пакета

11:06 20.05.2021 (обновлено: 11:13 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Учащихся гимназии №174 в Казани эвакуировали в четверг утром из-за подозрительного пакета, после проверки выяснилось, что в нем тетради, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
С понедельника в школу №174 вышли на учебу более 100 детей из девятых и одиннадцатого класса казанской гимназии №175, где на прошлой неделе произошла стрельба.
"Пакет проверили, там оказались тетради. Сейчас дети и преподаватели возвращаются в школу", - сказал собеседник агентства.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 02:12
Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
 
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