https://ria.ru/20210520/evakuatsiya-1733087827.html

Учащихся казанской школы эвакуировали из-за подозрительного пакета

Учащихся казанской школы эвакуировали из-за подозрительного пакета - РИА Новости, 20.05.2021

Учащихся казанской школы эвакуировали из-за подозрительного пакета

Учащихся гимназии №174 в Казани эвакуировали в четверг утром из-за подозрительного пакета, после проверки выяснилось, что в нем тетради, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:06

2021-05-20T11:06

2021-05-20T11:13

республика татарстан (татарстан)

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Учащихся гимназии №174 в Казани эвакуировали в четверг утром из-за подозрительного пакета, после проверки выяснилось, что в нем тетради, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.С понедельника в школу №174 вышли на учебу более 100 детей из девятых и одиннадцатого класса казанской гимназии №175, где на прошлой неделе произошла стрельба."Пакет проверили, там оказались тетради. Сейчас дети и преподаватели возвращаются в школу", - сказал собеседник агентства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210518/galyaviev-1732729258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия, казань