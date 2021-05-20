https://ria.ru/20210520/ekstraditsiya-1733165987.html

России отказали в экстрадиции Винника

России отказали в экстрадиции Винника - РИА Новости, 20.05.2021

России отказали в экстрадиции Винника

Запрос об экстрадиции осуждённого во Франции россиянина Александра Винника в РФ в четверг не удовлетворили, продолжается рассмотрение дела по существу, заявила... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:56

2021-05-20T16:56

2021-05-20T16:56

россия

дело александра винника

александр винник

татьяна москалькова

франция

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Запрос об экстрадиции осуждённого во Франции россиянина Александра Винника в РФ в четверг не удовлетворили, продолжается рассмотрение дела по существу, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Запрос об экстрадиции в Россию сегодня не удовлетворен, продолжается рассмотрение дела по существу", - сказала Москалькова журналистам.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.

https://ria.ru/20201207/vinnik-1587630449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/1732860171.html

россия

франция

сша

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россия, дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, франция, сша, в мире