https://ria.ru/20210520/ekonomika-1733148719.html

Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации экономики

Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации экономики - РИА Новости, 20.05.2021

Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации экономики

РФ находится на последних строчках в десятке по вложениям финсредств в оборону, впереди США и даже Япония, в России нет милитаризации экономики, заявил... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:28

2021-05-20T15:28

2021-05-20T15:55

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экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ находится на последних строчках в десятке по вложениям финсредств в оборону, впереди США и даже Япония, в России нет милитаризации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа"."При этом хочу еще раз подчеркнуть, что мы не идем по пути милитаризации нашей экономики. У нас вот на национальную оборону в этом году выделяется 3 триллиона 116 миллиардов рублей. Если посчитать по действующему курсу, сколько сейчас – 74 за доллар, значит, это будет где-то 42 миллиарда долларов. Всего 42 миллиарда долларов. У Соединенных Штатов расходы уже зашкаливают за 770 миллиардов долларов", - сказал Путин."Если в абсолютных величинах, то Россия где-то в десятке, причем на последних строчках в десятке. Впереди не только США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, все ведущие европейские страны: ФРГ, Франция, Великобритания... ну даже такие страны, как Япония, и то чуть больше, но все-таки тратят на национальную оборону, чем Россия, несмотря на то, что у них по конституции и армии-то, вроде бы как, нет. И все равно больше тратят", - добавил президент РФ.Но для России, отметил он, важны траты в процентном отношении."В прошлом году у нас была цифра 3,1% от ВВП... Такие страны, как, скажем, Саудовская Аравия – у них 8,4%, а в Израиле, по-моему, 5,3-5,4%, а у нас наоборот понижающийся тренд. Вот если в прошлом году было 3,1%, в этом году уже 2,7. Потом 2,6 в 2022 году и 2,5% от ВВП в 2023 году. У нас ничего подобного с милитаризацией экономики нет и в помине", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731122572.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, россия, владимир путин, франция, сша, экономика