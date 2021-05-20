Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/ekonomika-1733148719.html
Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации экономики
Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации экономики - РИА Новости, 20.05.2021
Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации экономики
РФ находится на последних строчках в десятке по вложениям финсредств в оборону, впереди США и даже Япония, в России нет милитаризации экономики, заявил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:28
2021-05-20T15:55
израиль
россия
владимир путин
франция
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733164762_0:0:2923:1644_1920x0_80_0_0_c9db602de84be8b2d99f088e3b410837.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ находится на последних строчках в десятке по вложениям финсредств в оборону, впереди США и даже Япония, в России нет милитаризации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа"."При этом хочу еще раз подчеркнуть, что мы не идем по пути милитаризации нашей экономики. У нас вот на национальную оборону в этом году выделяется 3 триллиона 116 миллиардов рублей. Если посчитать по действующему курсу, сколько сейчас – 74 за доллар, значит, это будет где-то 42 миллиарда долларов. Всего 42 миллиарда долларов. У Соединенных Штатов расходы уже зашкаливают за 770 миллиардов долларов", - сказал Путин."Если в абсолютных величинах, то Россия где-то в десятке, причем на последних строчках в десятке. Впереди не только США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, все ведущие европейские страны: ФРГ, Франция, Великобритания... ну даже такие страны, как Япония, и то чуть больше, но все-таки тратят на национальную оборону, чем Россия, несмотря на то, что у них по конституции и армии-то, вроде бы как, нет. И все равно больше тратят", - добавил президент РФ.Но для России, отметил он, важны траты в процентном отношении."В прошлом году у нас была цифра 3,1% от ВВП... Такие страны, как, скажем, Саудовская Аравия – у них 8,4%, а в Израиле, по-моему, 5,3-5,4%, а у нас наоборот понижающийся тренд. Вот если в прошлом году было 3,1%, в этом году уже 2,7. Потом 2,6 в 2022 году и 2,5% от ВВП в 2023 году. У нас ничего подобного с милитаризацией экономики нет и в помине", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731122572.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912976.html
израиль
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733164823_0:0:2169:1627_1920x0_80_0_0_049807b063162d1b54c0d76962cadc0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
израиль, россия, владимир путин, франция, сша, экономика

Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации экономики

15:28 20.05.2021 (обновлено: 15:55 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ находится на последних строчках в десятке по вложениям финсредств в оборону, впереди США и даже Япония, в России нет милитаризации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".
"При этом хочу еще раз подчеркнуть, что мы не идем по пути милитаризации нашей экономики. У нас вот на национальную оборону в этом году выделяется 3 триллиона 116 миллиардов рублей. Если посчитать по действующему курсу, сколько сейчас – 74 за доллар, значит, это будет где-то 42 миллиарда долларов. Всего 42 миллиарда долларов. У Соединенных Штатов расходы уже зашкаливают за 770 миллиардов долларов", - сказал Путин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 17:50
Захарова оценила ущерб для экономики от санкций Запада
"Если в абсолютных величинах, то Россия где-то в десятке, причем на последних строчках в десятке. Впереди не только США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, все ведущие европейские страны: ФРГ, Франция, Великобритания... ну даже такие страны, как Япония, и то чуть больше, но все-таки тратят на национальную оборону, чем Россия, несмотря на то, что у них по конституции и армии-то, вроде бы как, нет. И все равно больше тратят", - добавил президент РФ.
Но для России, отметил он, важны траты в процентном отношении.
"В прошлом году у нас была цифра 3,1% от ВВП... Такие страны, как, скажем, Саудовская Аравия – у них 8,4%, а в Израиле, по-моему, 5,3-5,4%, а у нас наоборот понижающийся тренд. Вот если в прошлом году было 3,1%, в этом году уже 2,7. Потом 2,6 в 2022 году и 2,5% от ВВП в 2023 году. У нас ничего подобного с милитаризацией экономики нет и в помине", - сказал Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 11:44
Мишустин призвал развивать экономику замкнутого цикла
 
ИзраильРоссияВладимир ПутинФранцияСШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния