https://ria.ru/20210520/dzhukanovich-1733098105.html

Президент Черногории обвинил Сербскую церковь в "оправданном расчете"

Президент Черногории обвинил Сербскую церковь в "оправданном расчете" - РИА Новости, 20.05.2021

Президент Черногории обвинил Сербскую церковь в "оправданном расчете"

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в стране в намеренном обострении отношений с властями ради победы оппозиции на... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:58

2021-05-20T11:58

2021-05-20T11:58

религия и мировоззрение

сербская православная церковь

мило джуканович

черногория

белград (город)

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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в стране в намеренном обострении отношений с властями ради победы оппозиции на выборах 30 августа 2020 года.Черногорский президент в январе вынужден был согласно конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ. Предыдущая версия закона, принятая в 2019 году его сторонниками, вызвала массовые протесты граждан во главе с духовенством в 2019-2020 годах.В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах Демократической партии социалистов Джукановича. Новое правительство Черногории в настоящее время обсуждает фундаментальный договор с епархиями СПЦ об их правах и статусе в республике. По словам президента, такая попытка предпринималась и предыдущими властями во главе с ним."Тогда его отклонили, потому что у СПЦ в Черногории были более важные интересы – обострить отношения с государством в оправданном расчете на выборах 30 августа 2020 года привести к смене власти", - заявил Джуканович на пресс-конференции в среду, трансляцию вела его пресс-служба."Это (смена власти – ред.) тогда произошло, но скажу, что надежда на осуществление интересов СПЦ в Черногории вне рамок конституции и законодательства ложная. Власти могут меняться, но никто не имеет права угрожать конституционной системе, стратегическим, государственным и национальным интересам Черногории", - указал черногорский лидер и призвал обнародовать текст фундаментального договора с Сербской церковью до его подписания новым кабмином страны.Ранее он многократно упрекал СПЦ в потакании "великосербскому национализму" и распространении влияния официального Белграда в регионе. Джуканович также заявлял, что будет добиваться автокефальности ранее созданной непризнанной малочисленной Черногорской православной церкви в противовес СПЦ.

https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html

https://ria.ru/20200518/1571584328.html

черногория

белград (город)

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сербская православная церковь, мило джуканович, черногория, белград (город)