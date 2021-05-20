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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210520/dzhukanovich-1733098105.html
Президент Черногории обвинил Сербскую церковь в "оправданном расчете"
Президент Черногории обвинил Сербскую церковь в "оправданном расчете" - РИА Новости, 20.05.2021
Президент Черногории обвинил Сербскую церковь в "оправданном расчете"
Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в стране в намеренном обострении отношений с властями ради победы оппозиции на... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:58
2021-05-20T11:58
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
мило джуканович
черногория
белград (город)
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в стране в намеренном обострении отношений с властями ради победы оппозиции на выборах 30 августа 2020 года.Черногорский президент в январе вынужден был согласно конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ. Предыдущая версия закона, принятая в 2019 году его сторонниками, вызвала массовые протесты граждан во главе с духовенством в 2019-2020 годах.В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах Демократической партии социалистов Джукановича. Новое правительство Черногории в настоящее время обсуждает фундаментальный договор с епархиями СПЦ об их правах и статусе в республике. По словам президента, такая попытка предпринималась и предыдущими властями во главе с ним."Тогда его отклонили, потому что у СПЦ в Черногории были более важные интересы – обострить отношения с государством в оправданном расчете на выборах 30 августа 2020 года привести к смене власти", - заявил Джуканович на пресс-конференции в среду, трансляцию вела его пресс-служба."Это (смена власти – ред.) тогда произошло, но скажу, что надежда на осуществление интересов СПЦ в Черногории вне рамок конституции и законодательства ложная. Власти могут меняться, но никто не имеет права угрожать конституционной системе, стратегическим, государственным и национальным интересам Черногории", - указал черногорский лидер и призвал обнародовать текст фундаментального договора с Сербской церковью до его подписания новым кабмином страны.Ранее он многократно упрекал СПЦ в потакании "великосербскому национализму" и распространении влияния официального Белграда в регионе. Джуканович также заявлял, что будет добиваться автокефальности ранее созданной непризнанной малочисленной Черногорской православной церкви в противовес СПЦ.
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html
https://ria.ru/20200518/1571584328.html
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сербская православная церковь, мило джуканович, черногория, белград (город)

Президент Черногории обвинил Сербскую церковь в "оправданном расчете"

11:58 20.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в стране в намеренном обострении отношений с властями ради победы оппозиции на выборах 30 августа 2020 года.
Черногорский президент в январе вынужден был согласно конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ. Предыдущая версия закона, принятая в 2019 году его сторонниками, вызвала массовые протесты граждан во главе с духовенством в 2019-2020 годах.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа 2020, 20:54Религия и мировоззрение
Сербская церковь призвала не выходить на акции после выборов в Черногории
В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах Демократической партии социалистов Джукановича. Новое правительство Черногории в настоящее время обсуждает фундаментальный договор с епархиями СПЦ об их правах и статусе в республике. По словам президента, такая попытка предпринималась и предыдущими властями во главе с ним.
"Тогда его отклонили, потому что у СПЦ в Черногории были более важные интересы – обострить отношения с государством в оправданном расчете на выборах 30 августа 2020 года привести к смене власти", - заявил Джуканович на пресс-конференции в среду, трансляцию вела его пресс-служба.
"Это (смена власти – ред.) тогда произошло, но скажу, что надежда на осуществление интересов СПЦ в Черногории вне рамок конституции и законодательства ложная. Власти могут меняться, но никто не имеет права угрожать конституционной системе, стратегическим, государственным и национальным интересам Черногории", - указал черногорский лидер и призвал обнародовать текст фундаментального договора с Сербской церковью до его подписания новым кабмином страны.
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Что стоит за арестами духовенства в Черногории
Ранее он многократно упрекал СПЦ в потакании "великосербскому национализму" и распространении влияния официального Белграда в регионе. Джуканович также заявлял, что будет добиваться автокефальности ранее созданной непризнанной малочисленной Черногорской православной церкви в противовес СПЦ.
 
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМило ДжукановичЧерногорияБелград (город)
 
 
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