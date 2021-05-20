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Разведка ДНР обнаружила вооружение ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе
Разведка ДНР обнаружила вооружение ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе - РИА Новости, 20.05.2021
Разведка ДНР обнаружила вооружение ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе
Украинские силовики за минувшие сутки разместили 10 единиц военной техники на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил в четверг журналистам... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:39
2021-05-20T18:56
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки разместили 10 единиц военной техники на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По его словам, в Константиновке обнаружено четыре танка, в Новотроицком – зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники. В частности, по его словам, украинские силовики разместили артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и бронетехнику.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Разведка ДНР обнаружила вооружение ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе

18:39 20.05.2021 (обновлено: 18:56 20.05.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки разместили 10 единиц военной техники на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия - ред.) выявлено размещение 10 единиц военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.
По его словам, в Константиновке обнаружено четыре танка, в Новотроицком – зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники. В частности, по его словам, украинские силовики разместили артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и бронетехнику.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
09:32
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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