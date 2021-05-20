https://ria.ru/20210520/donbass-1733185512.html

Разведка ДНР обнаружила вооружение ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе

Разведка ДНР обнаружила вооружение ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе - РИА Новости, 20.05.2021

Разведка ДНР обнаружила вооружение ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе

Украинские силовики за минувшие сутки разместили 10 единиц военной техники на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил в четверг журналистам... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:39

2021-05-20T18:39

2021-05-20T18:56

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

донбасс

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украина

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки разместили 10 единиц военной техники на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По его словам, в Константиновке обнаружено четыре танка, в Новотроицком – зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники. В частности, по его словам, украинские силовики разместили артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и бронетехнику.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210520/obstrel-1733071441.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире