https://ria.ru/20210520/donbass-1733106214.html
В МИД прокомментировали ситуацию в Донбассе
В МИД прокомментировали ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 20.05.2021
В МИД прокомментировали ситуацию в Донбассе
Обострение ситуации в Донбассе говорит о том, что Киев оставляет на столе вариант силового решения вопроса, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:33
2021-05-20T12:33
2021-05-20T13:04
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе говорит о том, что Киев оставляет на столе вариант силового решения вопроса, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко."В Донбассе видим ужесточение позиции Украины, попытки переписать минские соглашения, фактически изменить их очередность. Но а в целом факт последнего обострения ситуации в Донбассе в прошлом месяце говорит о том, что, видимо, вариант силового решения проблемы пока остаётся, скажем так, в папке у украинского президента, или на столе", - сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/donbass-1733038288.html
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андрей руденко, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, россия, донбасс, в мире