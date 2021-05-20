https://ria.ru/20210520/dolzhnik-1733121938.html

Песков призвал выяснить причины увеличения числа должников

Песков призвал выяснить причины увеличения числа должников - РИА Новости, 20.05.2021

Песков призвал выяснить причины увеличения числа должников

Выводы о причинах роста числа должников в России можно делать, только обладая большими данными об их профессиональном составе и суммах задолженности, это тема... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:24

2021-05-20T13:24

2021-05-20T13:24

россия

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149154/66/1491546693_0:125:2822:1712_1920x0_80_0_0_0781e35463c0dee736e59022e06ac002.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выводы о причинах роста числа должников в России можно делать, только обладая большими данными об их профессиональном составе и суммах задолженности, это тема для кабмина и специализированных институтов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной службой судебных приставов, сообщила, что сейчас около 7 миллионов россиян являются невыездными из-за долгов. Как отмечает издание, это почти вдвое больше, чем 10 месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 миллиона должников."Здесь надо точно анализировать суммы задолженности, профессиональный состав должников, работающие люди, безработные. Нужно обладать вот этой бигдатой, чтобы делать какие-то выводы. То есть, опять же, это скорее вопрос для правительства, для специализированных институтов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, замечают ли в Кремле тенденцию увеличения числа должников и связывают ли это с падением доходов россиян.

https://ria.ru/20210428/trudoustroystvo-1730334419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, общество