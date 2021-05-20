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Песков призвал выяснить причины увеличения числа должников
Песков призвал выяснить причины увеличения числа должников - РИА Новости, 20.05.2021
Песков призвал выяснить причины увеличения числа должников
Выводы о причинах роста числа должников в России можно делать, только обладая большими данными об их профессиональном составе и суммах задолженности, это тема... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:24
2021-05-20T13:24
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выводы о причинах роста числа должников в России можно делать, только обладая большими данными об их профессиональном составе и суммах задолженности, это тема для кабмина и специализированных институтов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной службой судебных приставов, сообщила, что сейчас около 7 миллионов россиян являются невыездными из-за долгов. Как отмечает издание, это почти вдвое больше, чем 10 месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 миллиона должников."Здесь надо точно анализировать суммы задолженности, профессиональный состав должников, работающие люди, безработные. Нужно обладать вот этой бигдатой, чтобы делать какие-то выводы. То есть, опять же, это скорее вопрос для правительства, для специализированных институтов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, замечают ли в Кремле тенденцию увеличения числа должников и связывают ли это с падением доходов россиян.
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россия, дмитрий песков, общество

Песков призвал выяснить причины увеличения числа должников

13:24 20.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выводы о причинах роста числа должников в России можно делать, только обладая большими данными об их профессиональном составе и суммах задолженности, это тема для кабмина и специализированных институтов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной службой судебных приставов, сообщила, что сейчас около 7 миллионов россиян являются невыездными из-за долгов. Как отмечает издание, это почти вдвое больше, чем 10 месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 миллиона должников.
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"Здесь надо точно анализировать суммы задолженности, профессиональный состав должников, работающие люди, безработные. Нужно обладать вот этой бигдатой, чтобы делать какие-то выводы. То есть, опять же, это скорее вопрос для правительства, для специализированных институтов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, замечают ли в Кремле тенденцию увеличения числа должников и связывают ли это с падением доходов россиян.
 
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