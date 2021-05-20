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МИД отметил недальновидность высылки дипломата из Северной Македонии
МИД отметил недальновидность высылки дипломата из Северной Македонии - РИА Новости, 20.05.2021
МИД отметил недальновидность высылки дипломата из Северной Македонии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение недальновидностью властей Северно Македонии, выславших российского дипломата и... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:23
2021-05-20T18:23
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
скопье
северная македония
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение недальновидностью властей Северно Македонии, выславших российского дипломата и рассчитывающих, что Москва в ответ не вышлет ни одного, ни обоих сотрудников их посольства.В пятницу, 14 мая в отношении российского диппредставительства в Северной Македонии был предпринят недружественный акт - один из дипломатов был объявлен персоной нон-грата. В МИД РФ уже осудили это решение и пообещали ответные меры.Захарова на своей странице в Facebook напомнила, что МИД Северной Македонии ответил, что в России работают только два их дипломата, - и в Скопье надеются, что Россия в качестве ответной меры не вышлет ни одного, ни обоих."Вопрос. О чём думали в Скопье, когда принимали решение о высылке российского дипломата? Или нам предлагается вместо их дипломатов, которых мало, выслать других?" - написала Захарова.
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россия
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скопье
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, скопье, северная македония, в мире

МИД отметил недальновидность высылки дипломата из Северной Македонии

18:23 20.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение недальновидностью властей Северно Македонии, выславших российского дипломата и рассчитывающих, что Москва в ответ не вышлет ни одного, ни обоих сотрудников их посольства.
В пятницу, 14 мая в отношении российского диппредставительства в Северной Македонии был предпринят недружественный акт - один из дипломатов был объявлен персоной нон-грата. В МИД РФ уже осудили это решение и пообещали ответные меры.
Захарова на своей странице в Facebook напомнила, что МИД Северной Македонии ответил, что в России работают только два их дипломата, - и в Скопье надеются, что Россия в качестве ответной меры не вышлет ни одного, ни обоих.
"Вопрос. О чём думали в Скопье, когда принимали решение о высылке российского дипломата? Или нам предлагается вместо их дипломатов, которых мало, выслать других?" - написала Захарова.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 15:25
В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваСкопьеСеверная МакедонияВ мире
 
 
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