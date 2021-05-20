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"Неблагодарные": болгары осудили высылку российского дипломата из Скопье
"Неблагодарные": болгары осудили высылку российского дипломата из Скопье - РИА Новости, 20.05.2021
"Неблагодарные": болгары осудили высылку российского дипломата из Скопье
Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали решение Северной Македонии выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:41
2021-05-20T11:21
россия
скопье
северная македония
чехия
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали решение Северной Македонии выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией."Представляю, как Путин, узнав об этом, стал искать на карте мира, где эта "страна" находится. Надеюсь, у него были новейшие карты, а то на старых бы он ее не нашел", — пошутил Бай Ламби."Неблагодарные! Сталин дал им религию, язык и сделал из них народ, а они дипломатов высылают. Даже Гитлер не высылал российских дипломатов. Русофобы!" — возмутился другой комментатор."Этим они доказывают, что они чистые болгары", — выразил мнение еще один пользователь. По словам Нека Сега, делать ставку на северных македонцев — "все равно что иметь дело с украинцами и ждать от них благодарности". "Уверенно идут по нашим стопам — нализывают ковбойские окорока… Сейчас это модно", — подытожили читатели.Ранее МИД Северной Македонии объявил одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему семь дней, чтобы покинуть страну. Москва пообещала Скопье ответные меры.Республика стала очередной европейской страной, заявившей о высылке сотрудников российских посольств в последние месяцы. В апреле на этот шаг пошли Польша, Украина, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Болгария.Самой громкой стала история с выдворением российских дипломатов из Чехии. В середине апреля Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека, и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии.В МИД Чехии потребовали от Москвы вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210519/rusofoby-1732954445.html
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россия, скопье, северная македония, чехия, в мире

"Неблагодарные": болгары осудили высылку российского дипломата из Скопье

09:41 20.05.2021 (обновлено: 11:21 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали решение Северной Македонии выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией.
"Представляю, как Путин, узнав об этом, стал искать на карте мира, где эта "страна" находится. Надеюсь, у него были новейшие карты, а то на старых бы он ее не нашел", — пошутил Бай Ламби.
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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"По таким психушка плачет": болгарский дипломат осудил русофобов
"Неблагодарные! Сталин дал им религию, язык и сделал из них народ, а они дипломатов высылают. Даже Гитлер не высылал российских дипломатов. Русофобы!" — возмутился другой комментатор.
"Этим они доказывают, что они чистые болгары", — выразил мнение еще один пользователь.
По словам Нека Сега, делать ставку на северных македонцев — "все равно что иметь дело с украинцами и ждать от них благодарности".
"Уверенно идут по нашим стопам — нализывают ковбойские окорока… Сейчас это модно", — подытожили читатели.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 15:25
В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии
Ранее МИД Северной Македонии объявил одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему семь дней, чтобы покинуть страну. Москва пообещала Скопье ответные меры.
Республика стала очередной европейской страной, заявившей о высылке сотрудников российских посольств в последние месяцы. В апреле на этот шаг пошли Польша, Украина, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Болгария.
Самой громкой стала история с выдворением российских дипломатов из Чехии. В середине апреля Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека, и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии.
В МИД Чехии потребовали от Москвы вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 15:25
Слуцкий назвал призыв Чехии к ЕС о высылке дипломатов провокацией
 
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