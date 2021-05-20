https://ria.ru/20210520/diplomat-1733073296.html

"Неблагодарные": болгары осудили высылку российского дипломата из Скопье

"Неблагодарные": болгары осудили высылку российского дипломата из Скопье - РИА Новости, 20.05.2021

"Неблагодарные": болгары осудили высылку российского дипломата из Скопье

Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали решение Северной Македонии выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:41

2021-05-20T09:41

2021-05-20T11:21

россия

скопье

северная македония

чехия

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали решение Северной Македонии выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией."Представляю, как Путин, узнав об этом, стал искать на карте мира, где эта "страна" находится. Надеюсь, у него были новейшие карты, а то на старых бы он ее не нашел", — пошутил Бай Ламби."Неблагодарные! Сталин дал им религию, язык и сделал из них народ, а они дипломатов высылают. Даже Гитлер не высылал российских дипломатов. Русофобы!" — возмутился другой комментатор."Этим они доказывают, что они чистые болгары", — выразил мнение еще один пользователь. По словам Нека Сега, делать ставку на северных македонцев — "все равно что иметь дело с украинцами и ждать от них благодарности". "Уверенно идут по нашим стопам — нализывают ковбойские окорока… Сейчас это модно", — подытожили читатели.Ранее МИД Северной Македонии объявил одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему семь дней, чтобы покинуть страну. Москва пообещала Скопье ответные меры.Республика стала очередной европейской страной, заявившей о высылке сотрудников российских посольств в последние месяцы. В апреле на этот шаг пошли Польша, Украина, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Болгария.Самой громкой стала история с выдворением российских дипломатов из Чехии. В середине апреля Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека, и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии.В МИД Чехии потребовали от Москвы вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210519/rusofoby-1732954445.html

https://ria.ru/20210518/diplomat-1732818840.html

https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731490969.html

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скопье

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россия, скопье, северная македония, чехия, в мире