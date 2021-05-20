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МИД прокомментировал высылку российского дипломата из Северной Македонии
МИД прокомментировал высылку российского дипломата из Северной Македонии - РИА Новости, 20.05.2021
МИД прокомментировал высылку российского дипломата из Северной Македонии
Высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран, заявили в МИД. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:24
2021-05-20T10:32
москва
скопье
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северная македония
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран, заявили в МИД.Случившееся в министерстве расценили как недружественный акт и "решительно осудили подобные немотивированные действия".В среду в Скопье объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов, он должен покинуть страну в течение семи дней с 14 мая.Северная Македония стала очередным европейским государством, объявившим о высылке российских дипломатов в последние месяцы. Так, только в апреле на этот шаг пошли Чехия, Польша, Украина, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Болгария. Одни в качестве причин называли причастность к различным преступлениям, другие ссылались на девятую статью Венской конвенции, согласно которой можно не объяснять свои решения, или действовали из солидарности с соседними странами. Москва приняла ответные меры. В МИД не раз указывали на бездоказательность претензий.
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москва, скопье, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северная македония, в мире

МИД прокомментировал высылку российского дипломата из Северной Македонии

09:24 20.05.2021 (обновлено: 10:32 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран, заявили в МИД.
"Ответные меры последуют", — добавили в ведомстве.
Случившееся в министерстве расценили как недружественный акт и "решительно осудили подобные немотивированные действия".
В среду в Скопье объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов, он должен покинуть страну в течение семи дней с 14 мая.
Северная Македония стала очередным европейским государством, объявившим о высылке российских дипломатов в последние месяцы. Так, только в апреле на этот шаг пошли Чехия, Польша, Украина, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Болгария. Одни в качестве причин называли причастность к различным преступлениям, другие ссылались на девятую статью Венской конвенции, согласно которой можно не объяснять свои решения, или действовали из солидарности с соседними странами. Москва приняла ответные меры. В МИД не раз указывали на бездоказательность претензий.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 15:25
В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Северной Македонии
 
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