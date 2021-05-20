https://ria.ru/20210520/diplomat-1733070789.html

МИД прокомментировал высылку российского дипломата из Северной Македонии

МИД прокомментировал высылку российского дипломата из Северной Македонии - РИА Новости, 20.05.2021

МИД прокомментировал высылку российского дипломата из Северной Македонии

Высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран, заявили в МИД. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:24

2021-05-20T09:24

2021-05-20T10:32

москва

скопье

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северная македония

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран, заявили в МИД.Случившееся в министерстве расценили как недружественный акт и "решительно осудили подобные немотивированные действия".В среду в Скопье объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов, он должен покинуть страну в течение семи дней с 14 мая.Северная Македония стала очередным европейским государством, объявившим о высылке российских дипломатов в последние месяцы. Так, только в апреле на этот шаг пошли Чехия, Польша, Украина, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Болгария. Одни в качестве причин называли причастность к различным преступлениям, другие ссылались на девятую статью Венской конвенции, согласно которой можно не объяснять свои решения, или действовали из солидарности с соседними странами. Москва приняла ответные меры. В МИД не раз указывали на бездоказательность претензий.

https://ria.ru/20210518/diplomat-1732818840.html

москва

скопье

россия

северная македония

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