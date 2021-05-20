Гинцбург заявил, что ждет одобрения испытаний "Спутника V" на детях
16:55 20.05.2021 (обновлено: 17:18 20.05.2021)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург надеется, что в ближайшие недели начнется проведение исследования вакцины от коронавируса на детях.
"Владимир Владимирович (Путин - ред.) этот вопрос (ранее - ред.) задал. Он в первую очередь касался возможности сроков, когда мы начнем применять "Спутник V" на детском населении, и с тех пор прошло два месяца, и за это время министерство здравоохранения действительно постоянно пытается решить вопрос, в рамках какой регуляторики мы будем внедрять "Cпутник V", проводить исследование этого препарата на детском населении. Окончательно вопрос не решен, но буквально сегодня Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения - ред.) опять-таки собирал по этому вопросу совещание, и, надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить действительно к этому исследованию. Потому что сама жизнь заставляет задумываться над этим для того чтобы наших детей защитить от тех штаммов, которые у этого возбудителя сейчас циркулируют и надеюсь от тех штаммов, которые появятся или не появятся", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
"Второй вопрос - это продолжительность действия данного вакцинного препарата, в настоящее время мы тоже написали протокол клинических испытаний, который позволит ответить на этот вопрос. Не просто ответить на этот вопрос, а по результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационное удостоверение именно сроки продолжительности действия вакцины. Я надеюсь, что эти сроки будут не менее двух лет, но это все, как вы понимаете, надо подтверждать официально, экспериментально", - добавил он.