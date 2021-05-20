https://ria.ru/20210520/deti-1733154856.html

Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей

Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей - РИА Новости, 20.05.2021

Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей

Большинство детей, переболевших коронавирусной инфекцией, перенесли ее легко, тяжелых случаев отмечено менее 1%, заявила старший научный сотрудник клинического... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:11

2021-05-20T16:11

2021-05-20T16:11

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Большинство детей, переболевших коронавирусной инфекцией, перенесли ее легко, тяжелых случаев отмечено менее 1%, заявила старший научный сотрудник клинического отдела инфекционный патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Николаева.По ее словам, в 2020 году в РФ было зарегистрировано 347 749 случаев заболевания у детей или 11,1% от общего числа зарегистрированных заболевших. Николаева уточнила, что мальчики болели коронавирусом несколько чаще девочек."У подавляющего большинства детей, 80%, коронавирусная инфекция протекала нетяжело, легкую форму регистрировали у 54,5% детей, почти у трети пациентов подтверждено бессимптомное течение", - сказала Николаева на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".Тяжелая форма болезни регистрировалась в 0,4% случаев, добавила эксперт.

https://ria.ru/20210513/kovid-1732168887.html

https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730958993.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николаев (украина), коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество