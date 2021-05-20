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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/deti-1733154856.html
Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей
Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей - РИА Новости, 20.05.2021
Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей
Большинство детей, переболевших коронавирусной инфекцией, перенесли ее легко, тяжелых случаев отмечено менее 1%, заявила старший научный сотрудник клинического... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:11
2021-05-20T16:11
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Большинство детей, переболевших коронавирусной инфекцией, перенесли ее легко, тяжелых случаев отмечено менее 1%, заявила старший научный сотрудник клинического отдела инфекционный патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Николаева.По ее словам, в 2020 году в РФ было зарегистрировано 347 749 случаев заболевания у детей или 11,1% от общего числа зарегистрированных заболевших. Николаева уточнила, что мальчики болели коронавирусом несколько чаще девочек."У подавляющего большинства детей, 80%, коронавирусная инфекция протекала нетяжело, легкую форму регистрировали у 54,5% детей, почти у трети пациентов подтверждено бессимптомное течение", - сказала Николаева на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".Тяжелая форма болезни регистрировалась в 0,4% случаев, добавила эксперт.
https://ria.ru/20210513/kovid-1732168887.html
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730958993.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николаев (украина), коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей

16:11 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Большинство детей, переболевших коронавирусной инфекцией, перенесли ее легко, тяжелых случаев отмечено менее 1%, заявила старший научный сотрудник клинического отдела инфекционный патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Николаева.
По ее словам, в 2020 году в РФ было зарегистрировано 347 749 случаев заболевания у детей или 11,1% от общего числа зарегистрированных заболевших. Николаева уточнила, что мальчики болели коронавирусом несколько чаще девочек.
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13 мая, 18:00Наука
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 у детей
"У подавляющего большинства детей, 80%, коронавирусная инфекция протекала нетяжело, легкую форму регистрировали у 54,5% детей, почти у трети пациентов подтверждено бессимптомное течение", - сказала Николаева на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".
Тяжелая форма болезни регистрировалась в 0,4% случаев, добавила эксперт.
Мальчик играет с машинками - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 03:54Распространение коронавируса
Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка
 
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