https://ria.ru/20210520/deti-1733154856.html
Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей
Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей - РИА Новости, 20.05.2021
Эпидемиолог назвал процент тяжелых случаев COVID-19 у детей
Большинство детей, переболевших коронавирусной инфекцией, перенесли ее легко, тяжелых случаев отмечено менее 1%, заявила старший научный сотрудник клинического... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:11
2021-05-20T16:11
2021-05-20T16:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николаев (украина)
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333228_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_7dde19c039b08e1fdc82d7d54be32b81.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Большинство детей, переболевших коронавирусной инфекцией, перенесли ее легко, тяжелых случаев отмечено менее 1%, заявила старший научный сотрудник клинического отдела инфекционный патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Николаева.По ее словам, в 2020 году в РФ было зарегистрировано 347 749 случаев заболевания у детей или 11,1% от общего числа зарегистрированных заболевших. Николаева уточнила, что мальчики болели коронавирусом несколько чаще девочек."У подавляющего большинства детей, 80%, коронавирусная инфекция протекала нетяжело, легкую форму регистрировали у 54,5% детей, почти у трети пациентов подтверждено бессимптомное течение", - сказала Николаева на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".Тяжелая форма болезни регистрировалась в 0,4% случаев, добавила эксперт.
https://ria.ru/20210513/kovid-1732168887.html
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730958993.html
россия
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333228_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_e00ab9acce68281dee329ca267022e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николаев (украина), коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество