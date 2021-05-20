Яна Чурикова назвала своих фаворитов Евровидения-2021
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущая Яна Чурикова на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Белорусская
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, которая уже много лет комментирует Евровидение, в интервью изданию "АиФ" рассказала, кого считает наиболее сильными участниками международного песенного конкурса.
В беседе был упомянут, в частности, главный фаворит этого года: рок-группа из Италии Måneskin с их песней "Zitti e buoni". Сейчас букмекеры прогнозируют им первое место.
"Мне тоже нравится Måneskin. Будет здорово, если группа займет высокие позиции", — сказала Чурикова.
Отметила она и представительницу Мальты Дестини Чукуньере, которая с зажигательным треком "Je me casse" также входит в число фаворитов конкурса.
"Посмотрим, как выступит француженка Барбара Прави, — добавила Яна. — 20 мая будет второй полуфинал, в котором мы увидим фрагмент ее выступления. А еще она будет репетировать. Вот тогда я скажу точно. Сейчас еще рановато".
Чурикова также рассказала, что организаторы и власти Роттердама, где в этом году проходит Евровидение, приняли все необходимые меры, чтобы избежать распространения коронавируса.
По ее словам, участники, делегации и журналисты всегда носят защитные маски, причем, определенного типа. Еду все получают в индивидуальной упаковке, а большую часть свободного времени проводят в гостинице.