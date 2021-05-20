https://ria.ru/20210520/churikova-1733122884.html

Яна Чурикова назвала своих фаворитов Евровидения-2021

Яна Чурикова назвала своих фаворитов Евровидения-2021 - РИА Новости, 20.05.2021

Яна Чурикова назвала своих фаворитов Евровидения-2021

Телеведущая Яна Чурикова, которая уже много лет комментирует Евровидение, в интервью изданию "АиФ" рассказала, кого считает наиболее сильными участниками... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:27

2021-05-20T16:27

2021-05-20T16:27

коронавирус covid-19

новости культуры

франция

италия

евровидение-2021

мальта

роттердам

шоубиз

шоу-бизнес

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, которая уже много лет комментирует Евровидение, в интервью изданию "АиФ" рассказала, кого считает наиболее сильными участниками международного песенного конкурса. В беседе был упомянут, в частности, главный фаворит этого года: рок-группа из Италии Måneskin с их песней "Zitti e buoni". Сейчас букмекеры прогнозируют им первое место.Отметила она и представительницу Мальты Дестини Чукуньере, которая с зажигательным треком "Je me casse" также входит в число фаворитов конкурса.Чурикова также рассказала, что организаторы и власти Роттердама, где в этом году проходит Евровидение, приняли все необходимые меры, чтобы избежать распространения коронавируса.По ее словам, участники, делегации и журналисты всегда носят защитные маски, причем, определенного типа. Еду все получают в индивидуальной упаковке, а большую часть свободного времени проводят в гостинице.

https://ria.ru/20210519/favority-1733046841.html

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италия

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коронавирус covid-19, новости культуры, франция, италия, евровидение-2021, мальта, роттердам, шоу-бизнес, яна чурикова