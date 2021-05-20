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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210520/churikova-1733122884.html
Яна Чурикова назвала своих фаворитов Евровидения-2021
Яна Чурикова назвала своих фаворитов Евровидения-2021 - РИА Новости, 20.05.2021
Яна Чурикова назвала своих фаворитов Евровидения-2021
Телеведущая Яна Чурикова, которая уже много лет комментирует Евровидение, в интервью изданию "АиФ" рассказала, кого считает наиболее сильными участниками... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:27
2021-05-20T16:27
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новости культуры
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шоубиз
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, которая уже много лет комментирует Евровидение, в интервью изданию "АиФ" рассказала, кого считает наиболее сильными участниками международного песенного конкурса. В беседе был упомянут, в частности, главный фаворит этого года: рок-группа из Италии Måneskin с их песней "Zitti e buoni". Сейчас букмекеры прогнозируют им первое место.Отметила она и представительницу Мальты Дестини Чукуньере, которая с зажигательным треком "Je me casse" также входит в число фаворитов конкурса.Чурикова также рассказала, что организаторы и власти Роттердама, где в этом году проходит Евровидение, приняли все необходимые меры, чтобы избежать распространения коронавируса.По ее словам, участники, делегации и журналисты всегда носят защитные маски, причем, определенного типа. Еду все получают в индивидуальной упаковке, а большую часть свободного времени проводят в гостинице.
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коронавирус covid-19, новости культуры, франция, италия, евровидение-2021, мальта, роттердам, шоу-бизнес, яна чурикова

Яна Чурикова назвала своих фаворитов Евровидения-2021

16:27 20.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущая Яна Чурикова на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Белорусская
Телеведущая Яна Чурикова на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Белорусская - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, которая уже много лет комментирует Евровидение, в интервью изданию "АиФ" рассказала, кого считает наиболее сильными участниками международного песенного конкурса.
В беседе был упомянут, в частности, главный фаворит этого года: рок-группа из Италии Måneskin с их песней "Zitti e buoni". Сейчас букмекеры прогнозируют им первое место.

"Мне тоже нравится Måneskin. Будет здорово, если группа займет высокие позиции", — сказала Чурикова.

Отметила она и представительницу Мальты Дестини Чукуньере, которая с зажигательным треком "Je me casse" также входит в число фаворитов конкурса.

"Посмотрим, как выступит француженка Барбара Прави, — добавила Яна. — 20 мая будет второй полуфинал, в котором мы увидим фрагмент ее выступления. А еще она будет репетировать. Вот тогда я скажу точно. Сейчас еще рановато".

Чурикова также рассказала, что организаторы и власти Роттердама, где в этом году проходит Евровидение, приняли все необходимые меры, чтобы избежать распространения коронавируса.
По ее словам, участники, делегации и журналисты всегда носят защитные маски, причем, определенного типа. Еду все получают в индивидуальной упаковке, а большую часть свободного времени проводят в гостинице.
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ШоубизКоронавирус COVID-19Новости культурыФранцияИталияЕвровидение-2021МальтаРоттердамШоу-бизнесЯна Чурикова
 
 
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