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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210520/chipirovanie-1733197944.html
В Сретенской академии раскритиковали теорию о чипировании через вакцину
В Сретенской академии раскритиковали теорию о чипировании через вакцину - РИА Новости, 20.05.2021
В Сретенской академии раскритиковали теорию о чипировании через вакцину
Эксперты круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии назвали лжеучениями отождествление... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:43
2021-05-20T19:43
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эксперты круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии назвали лжеучениями отождествление вакцинации с "принятием печати антихриста" и теории о тайном чипировании с помощью вакцин."Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с "принятием печати антихриста", равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества", - говорится в итоговом документе заседания, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви (РПЦ).При этом участники круглого стола призвали к уважительному отношению к позиции как тех людей, которые считают возможным применение для себя или своих детей вакцин, изготовленных с использованием эмбриональной человеческой клеточной культуры, так и тех, кто отказывается от такового применения. Ранее прихожане РПЦ выступали против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека."Следует заметить, что обнаружившиеся случаи манипулятивного принуждения к вакцинации и иных действий, направленных против упомянутой выше свободы выбора, вызывают в обществе негативную реакцию и лишь усиливают слухи и тревожные настроения в отношении предпринимаемых в области здравоохранения мер", - написано в документе. Однако представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением, участники круглого стола также назвали ошибочным.В мае 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения.Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией.
https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728130920.html
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вакцинация россиян от covid-19, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, русская православная церковь, воз, москва, вакцинация

В Сретенской академии раскритиковали теорию о чипировании через вакцину

19:43 20.05.2021
 
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эксперты круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии назвали лжеучениями отождествление вакцинации с "принятием печати антихриста" и теории о тайном чипировании с помощью вакцин.
"Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с "принятием печати антихриста", равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества", - говорится в итоговом документе заседания, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
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При этом участники круглого стола призвали к уважительному отношению к позиции как тех людей, которые считают возможным применение для себя или своих детей вакцин, изготовленных с использованием эмбриональной человеческой клеточной культуры, так и тех, кто отказывается от такового применения. Ранее прихожане РПЦ выступали против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.
"Следует заметить, что обнаружившиеся случаи манипулятивного принуждения к вакцинации и иных действий, направленных против упомянутой выше свободы выбора, вызывают в обществе негативную реакцию и лишь усиливают слухи и тревожные настроения в отношении предпринимаемых в области здравоохранения мер", - написано в документе. Однако представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением, участники круглого стола также назвали ошибочным.
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Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией.
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