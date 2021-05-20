https://ria.ru/20210520/chipirovanie-1733197944.html

В Сретенской академии раскритиковали теорию о чипировании через вакцину

В Сретенской академии раскритиковали теорию о чипировании через вакцину - РИА Новости, 20.05.2021

В Сретенской академии раскритиковали теорию о чипировании через вакцину

Эксперты круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии назвали лжеучениями отождествление... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:43

2021-05-20T19:43

2021-05-20T19:43

религия и мировоззрение

вакцинация россиян от covid-19

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

русская православная церковь

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812036_0:187:3032:1893_1920x0_80_0_0_33fe3e87fc3d9c3a18ad622027729270.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эксперты круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии назвали лжеучениями отождествление вакцинации с "принятием печати антихриста" и теории о тайном чипировании с помощью вакцин."Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с "принятием печати антихриста", равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества", - говорится в итоговом документе заседания, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви (РПЦ).При этом участники круглого стола призвали к уважительному отношению к позиции как тех людей, которые считают возможным применение для себя или своих детей вакцин, изготовленных с использованием эмбриональной человеческой клеточной культуры, так и тех, кто отказывается от такового применения. Ранее прихожане РПЦ выступали против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека."Следует заметить, что обнаружившиеся случаи манипулятивного принуждения к вакцинации и иных действий, направленных против упомянутой выше свободы выбора, вызывают в обществе негативную реакцию и лишь усиливают слухи и тревожные настроения в отношении предпринимаемых в области здравоохранения мер", - написано в документе. Однако представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением, участники круглого стола также назвали ошибочным.В мае 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения.Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией.

https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728130920.html

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592284470.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, русская православная церковь, воз, москва, вакцинация