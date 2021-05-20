В Сретенской академии раскритиковали теорию о чипировании через вакцину
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© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эксперты круглого стола "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии назвали лжеучениями отождествление вакцинации с "принятием печати антихриста" и теории о тайном чипировании с помощью вакцин.
"Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с "принятием печати антихриста", равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества", - говорится в итоговом документе заседания, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
При этом участники круглого стола призвали к уважительному отношению к позиции как тех людей, которые считают возможным применение для себя или своих детей вакцин, изготовленных с использованием эмбриональной человеческой клеточной культуры, так и тех, кто отказывается от такового применения. Ранее прихожане РПЦ выступали против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.
"Следует заметить, что обнаружившиеся случаи манипулятивного принуждения к вакцинации и иных действий, направленных против упомянутой выше свободы выбора, вызывают в обществе негативную реакцию и лишь усиливают слухи и тревожные настроения в отношении предпринимаемых в области здравоохранения мер", - написано в документе. Однако представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением, участники круглого стола также назвали ошибочным.
В мае 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения.
Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией.