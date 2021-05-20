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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210520/cher-1732994800.html
Шер объяснила, почему пела слону
Шер объяснила, почему пела слону - РИА Новости, 20.05.2021
Шер объяснила, почему пела слону
Шер рассказала, почему решила спеть "самому одинокому" слону, сообщает ET Canada. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T03:11
2021-05-20T03:11
культура
новости культуры
пакистан
камбоджа
исламабад
шер
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Шер рассказала, почему решила спеть "самому одинокому" слону, сообщает ET Canada.В ноябре 2020 года стало известно, что певица помогла спасти 36-летнего слона Каавана. Фанаты писали ей в социальной сети Twitter, что животному срочно нужна помощь, так как его содержали в очень плохих условиях в зоопарке в Исламабаде (Пакистан). Шер не смогла остаться равнодушной."Мне прислали его фото, и картина была чудовищной: он был закован в кандалы в сарае. Я была в бешенстве, очень сильно разозлилась", — говорит Шер. Певица прилетела в Исламабад, чтобы поддержать Каавана и сопровождать его по пути в новый дом — согласно решению суда, животное следовало переправить в Камбоджу. Она угостила слона арбузом и исполнила для него песню Фрэнка Синатры "My way". "Ему нравится эта композиция. Животные, как вы знаете, любят музыку, она их успокаивает. Мне казалось, что я знаю его уже давно, но я даже не могла предположить, что он такой очаровательный. Слоны — социальные животные, они похожи на нас. Они ориентированы на семью и очень эмоциональны", — считает Шер. Певица продолжает следить за жизнью Каавана и сейчас. "Кажется, он по-настоящему счастлив. Он постоянно что-то ест", — делится исполнительница.
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новости культуры, пакистан, камбоджа, исламабад, шер

Шер объяснила, почему пела слону

03:11 20.05.2021
 
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerПевица Шер
Певица Шер - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Шер рассказала, почему решила спеть "самому одинокому" слону, сообщает ET Canada.
В ноябре 2020 года стало известно, что певица помогла спасти 36-летнего слона Каавана. Фанаты писали ей в социальной сети Twitter, что животному срочно нужна помощь, так как его содержали в очень плохих условиях в зоопарке в Исламабаде (Пакистан). Шер не смогла остаться равнодушной.
"Мне прислали его фото, и картина была чудовищной: он был закован в кандалы в сарае. Я была в бешенстве, очень сильно разозлилась", — говорит Шер.
Певица прилетела в Исламабад, чтобы поддержать Каавана и сопровождать его по пути в новый дом — согласно решению суда, животное следовало переправить в Камбоджу. Она угостила слона арбузом и исполнила для него песню Фрэнка Синатры "My way".
"Ему нравится эта композиция. Животные, как вы знаете, любят музыку, она их успокаивает. Мне казалось, что я знаю его уже давно, но я даже не могла предположить, что он такой очаровательный. Слоны — социальные животные, они похожи на нас. Они ориентированы на семью и очень эмоциональны", — считает Шер.
Певица продолжает следить за жизнью Каавана и сейчас. "Кажется, он по-настоящему счастлив. Он постоянно что-то ест", — делится исполнительница.
Американская певица Шер рядом с ящиком с азиатским слоном Кааваном по прибытии в Камбоджу - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 12:17Культура
Певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире"
 
КультураНовости культурыПакистанКамбоджаИсламабадШер
 
 
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