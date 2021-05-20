https://ria.ru/20210520/bekmambetov-1732933345.html

Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"

Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин" - РИА Новости, 20.05.2021

Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"

Тимур Бекмамбетов планирует снять мультфильм "Ходжа Насреддин", главным героем которого станет фольклорный персонаж ишак, релиз картины намечен на весну 2024... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T01:35

2021-05-20T01:35

2021-05-20T01:35

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тимур бекмамбетов

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тимур Бекмамбетов планирует снять мультфильм "Ходжа Насреддин", главным героем которого станет фольклорный персонаж ишак, релиз картины намечен на весну 2024 года, сообщил режиссер на питчинге.Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на получение государственной поддержки, проходила в среду в МИА "Россия сегодня"."Ишак – это как раз все мы, это то, как мы все живем, работаем, трудимся и видим только пыль под своими копытами, голову поднять вверх не можем, и каждому из нас нужен Ходжа, нужен человек, который сможет наш мир перевернуть с головы на ноги и сделать его свободным, показать нам дорогу... В общем, я решил делать фильм не про Хаджу, а про ишака", - сказал Бекмамбетов.Он добавил, что релиз картины намечен на весну 2024 года, общий бюджет – 500 миллионов рублей.Ранее Бекмамбетов представил свою первую театральную постановку – кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций. В нем за герои говорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.

https://ria.ru/20210211/bekmambetov-1596945333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, кино и сериалы, новости культуры, игорь золотовицкий, чулпан хаматова, тимур бекмамбетов, театр наций, евгений миронов, константин хабенский