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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210520/bekmambetov-1732933345.html
Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин" - РИА Новости, 20.05.2021
Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
Тимур Бекмамбетов планирует снять мультфильм "Ходжа Насреддин", главным героем которого станет фольклорный персонаж ишак, релиз картины намечен на весну 2024... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:35
2021-05-20T01:35
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тимур Бекмамбетов планирует снять мультфильм "Ходжа Насреддин", главным героем которого станет фольклорный персонаж ишак, релиз картины намечен на весну 2024 года, сообщил режиссер на питчинге.Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на получение государственной поддержки, проходила в среду в МИА "Россия сегодня"."Ишак – это как раз все мы, это то, как мы все живем, работаем, трудимся и видим только пыль под своими копытами, голову поднять вверх не можем, и каждому из нас нужен Ходжа, нужен человек, который сможет наш мир перевернуть с головы на ноги и сделать его свободным, показать нам дорогу... В общем, я решил делать фильм не про Хаджу, а про ишака", - сказал Бекмамбетов.Он добавил, что релиз картины намечен на весну 2024 года, общий бюджет – 500 миллионов рублей.Ранее Бекмамбетов представил свою первую театральную постановку – кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций. В нем за герои говорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.
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театр, кино и сериалы, новости культуры, игорь золотовицкий, чулпан хаматова, тимур бекмамбетов, театр наций, евгений миронов, константин хабенский

Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"

01:35 20.05.2021
 
© Фото : "Театр Наций"Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин"
Сцена из спектакля Ходжа Насреддин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : "Театр Наций"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тимур Бекмамбетов планирует снять мультфильм "Ходжа Насреддин", главным героем которого станет фольклорный персонаж ишак, релиз картины намечен на весну 2024 года, сообщил режиссер на питчинге.
Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на получение государственной поддержки, проходила в среду в МИА "Россия сегодня".
"Ишак – это как раз все мы, это то, как мы все живем, работаем, трудимся и видим только пыль под своими копытами, голову поднять вверх не можем, и каждому из нас нужен Ходжа, нужен человек, который сможет наш мир перевернуть с головы на ноги и сделать его свободным, показать нам дорогу... В общем, я решил делать фильм не про Хаджу, а про ишака", - сказал Бекмамбетов.
Он добавил, что релиз картины намечен на весну 2024 года, общий бюджет – 500 миллионов рублей.
© Фото : "Театр Наций"

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

Сцена из спектакля Ходжа Насреддин
1 из 3

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

© Фото : "Театр Наций"
© Фото : "Театр Наций"

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

Сцена из спектакля Ходжа Насреддин
2 из 3

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

© Фото : "Театр Наций"
© Фото : "Театр Наций"

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

Сцена из спектакля Ходжа Насреддин
3 из 3

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

© Фото : "Театр Наций"
1 из 3

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

© Фото : "Театр Наций"
2 из 3

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

© Фото : "Театр Наций"
3 из 3

Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин" Театра Наций

© Фото : "Театр Наций"
Ранее Бекмамбетов представил свою первую театральную постановку – кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций. В нем за герои говорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.
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КультураТеатрКино и сериалыНовости культурыИгорь ЗолотовицкийЧулпан ХаматоваТимур БекмамбетовТеатр нацийЕвгений МироновКонстантин Хабенский
 
 
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