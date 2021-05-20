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В МИД оценили возможную переброску американских войск в Центральную Азию
В МИД оценили возможную переброску американских войск в Центральную Азию - РИА Новости, 20.05.2021
В МИД оценили возможную переброску американских войск в Центральную Азию
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможной переброске войск США из Афганистана в страны Центральной Азии, сказал, что государства региона могут... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:43
2021-05-20T13:21
андрей руденко
талибан
россия
центральная азия
афганистан
сша
в мире
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможной переброске войск США из Афганистана в страны Центральной Азии, сказал, что государства региона могут обеспечить свою безопасность без американских военных."Мне кажется, что центральноазиатские государства могут обеспечить безопасность своих границ и внутреннюю безопасность без наличия войск США на их территории", - сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/ssha-1733034211.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/afganistan-1732847455.html
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центральная азия
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андрей руденко, талибан, россия, центральная азия, афганистан, сша, в мире

В МИД оценили возможную переброску американских войск в Центральную Азию

12:43 20.05.2021 (обновлено: 13:21 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможной переброске войск США из Афганистана в страны Центральной Азии, сказал, что государства региона могут обеспечить свою безопасность без американских военных.
"Мне кажется, что центральноазиатские государства могут обеспечить безопасность своих границ и внутреннюю безопасность без наличия войск США на их территории", - сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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Андрей РуденкоТалибанРоссияЦентральная АзияАфганистанСШАВ мире
 
 
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