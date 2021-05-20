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В МИД оценили возможную переброску американских войск в Центральную Азию

В МИД оценили возможную переброску американских войск в Центральную Азию - РИА Новости, 20.05.2021

В МИД оценили возможную переброску американских войск в Центральную Азию

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможной переброске войск США из Афганистана в страны Центральной Азии, сказал, что государства региона могут... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:43

2021-05-20T12:43

2021-05-20T13:21

андрей руденко

талибан

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афганистан

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможной переброске войск США из Афганистана в страны Центральной Азии, сказал, что государства региона могут обеспечить свою безопасность без американских военных."Мне кажется, что центральноазиатские государства могут обеспечить безопасность своих границ и внутреннюю безопасность без наличия войск США на их территории", - сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/ssha-1733034211.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/afganistan-1732847455.html

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центральная азия

афганистан

сша

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андрей руденко, талибан, россия, центральная азия, афганистан, сша, в мире