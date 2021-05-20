https://ria.ru/20210520/aviaudary-1733057338.html

Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе

Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе - РИА Новости, 20.05.2021

Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе

Жители сектора Газа рассказали РИА Новости, что находятся в постоянном страхе и тревоги из-за израильских авиаударов по анклаву. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T01:30

2021-05-20T01:30

2021-05-20T01:30

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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КАИР, 20 мая - РИА Новости. Жители сектора Газа рассказали РИА Новости, что находятся в постоянном страхе и тревоги из-за израильских авиаударов по анклаву.По его словам, условия в Газе стали еще хуже после начала израильских авиаударов, люди покидают места, в которых постоянно живут, и во всех районах анклава была приостановлена работа."Мы живем в условиях обстрелов, в постоянном страхе и тревоге. Мы слышим снаряды и ракеты, которые падают во всех местах. Мы слышим новости о людях, которых мы знаем, среди них есть те, кто ранен, чьи дома были разрушены. Мы опасаемся, что в любой момент можем стать следующей жертвой", - сказал Джамиль.Умм Фади, проживающая в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, рассказала, что постоянно пытается успокоить своих троих детей, в частности, занимаясь с ними рисованием и делая игрушки из пластилина, но ничто не помогает избавиться от страха.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/izrail-1733035113.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/izrail-1733023726.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, в мире