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Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе - РИА Новости, 20.05.2021
Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
Жители сектора Газа рассказали РИА Новости, что находятся в постоянном страхе и тревоги из-за израильских авиаударов по анклаву. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:30
2021-05-20T01:30
2021-05-20T01:30
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
палестина
израиль
в мире
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КАИР, 20 мая - РИА Новости. Жители сектора Газа рассказали РИА Новости, что находятся в постоянном страхе и тревоги из-за израильских авиаударов по анклаву.По его словам, условия в Газе стали еще хуже после начала израильских авиаударов, люди покидают места, в которых постоянно живут, и во всех районах анклава была приостановлена работа."Мы живем в условиях обстрелов, в постоянном страхе и тревоге. Мы слышим снаряды и ракеты, которые падают во всех местах. Мы слышим новости о людях, которых мы знаем, среди них есть те, кто ранен, чьи дома были разрушены. Мы опасаемся, что в любой момент можем стать следующей жертвой", - сказал Джамиль.Умм Фади, проживающая в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, рассказала, что постоянно пытается успокоить своих троих детей, в частности, занимаясь с ними рисованием и делая игрушки из пластилина, но ничто не помогает избавиться от страха.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 ребенка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/izrail-1733035113.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, в мире
КАИР, 20 мая - РИА Новости.
Жители сектора Газа
рассказали РИА Новости, что находятся в постоянном страхе и тревоги из-за израильских авиаударов по анклаву.
"Гуманитарная ситуация в Газе в целом и без израильских атак является очень плохой. Есть удушающая блокада, которая идет более 15 лет, электроэнергия отключена, не хватает топлива, не говоря уже об изношенности системы здравоохранения. Экономическое положение, в котором находятся люди, является также очень сложным", - сообщил проживающий в Газе писатель и исследователь аль-Микдад Джамиль.
По его словам, условия в Газе стали еще хуже после начала израильских авиаударов, люди покидают места, в которых постоянно живут, и во всех районах анклава была приостановлена работа.
"Мы живем в условиях обстрелов, в постоянном страхе и тревоге. Мы слышим снаряды и ракеты, которые падают во всех местах. Мы слышим новости о людях, которых мы знаем, среди них есть те, кто ранен, чьи дома были разрушены. Мы опасаемся, что в любой момент можем стать следующей жертвой", - сказал Джамиль.
Умм Фади, проживающая в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, рассказала, что постоянно пытается успокоить своих троих детей, в частности, занимаясь с ними рисованием и делая игрушки из пластилина, но ничто не помогает избавиться от страха.
"Я пытаюсь жить обычной жизнью ради детей, однако страх и тревога никуда не уходят, особенно учитывая то, что мои родители живут в другом районе, который постоянно подвергается обстрелам, и я не могу их увидеть", - сообщила она.
Ситуация на границе Израиля
и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 ребенка.