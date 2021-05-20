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Митингующие начали собираться у здания правительства Армении
Митингующие начали собираться у здания правительства Армении - РИА Новости, 20.05.2021
Митингующие начали собираться у здания правительства Армении
Митингующие собираются у здания правительства в Ереване, протестуя против возможного подписания нового документа с Азербайджаном. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:55
2021-05-20T16:55
россия
дашнакцутюн
никол пашинян
серж саргсян
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Митингующие собираются у здания правительства в Ереване, протестуя против возможного подписания нового документа с Азербайджаном.И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении."Что бы он (Пашинян – ред.) ни подписал, это не будет иметь юридической силы, по той простой причине, что границы Армении не определяются заявлениями. Такие документы не подписываются без Национального собрания, общенародного референдума. Он просто настолько склонился перед (президентом Азербайджана Ильхамом - ред.), Алиевым, что готов выполнять его любой каприз", - сказал журналистам один из участников акции, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.
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россия, дашнакцутюн, никол пашинян, серж саргсян, азербайджан, армения, в мире

Митингующие начали собираться у здания правительства Армении

16:55 20.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Митингующие собираются у здания правительства в Ереване, протестуя против возможного подписания нового документа с Азербайджаном.
И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении.
"Что бы он (Пашинян – ред.) ни подписал, это не будет иметь юридической силы, по той простой причине, что границы Армении не определяются заявлениями. Такие документы не подписываются без Национального собрания, общенародного референдума. Он просто настолько склонился перед (президентом Азербайджана Ильхамом - ред.), Алиевым, что готов выполнять его любой каприз", - сказал журналистам один из участников акции, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.
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РоссияДашнакцутюнНикол ПашинянСерж СаргсянАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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