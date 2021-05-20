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Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга
Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга - РИА Новости, 20.05.2021
Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга
Басманный суд Москвы арестовал бывшую главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:13
2021-05-20T20:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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москва
новгородская область
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшую главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ольгу Колотилову по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Такую же меру пресечения СК просит избрать для замначальника департамента Ольги Покидышевой.Колотилова сейчас занимает должность помощника губернатора Новгородской области.Обеим вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и грозит до десяти лет заключения.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, новгородская область, происшествия

Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга

20:13 20.05.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшую главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ольгу Колотилову по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд избрал в отношении Колотиловой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", - сказала она.
Такую же меру пресечения СК просит избрать для замначальника департамента Ольги Покидышевой.
Колотилова сейчас занимает должность помощника губернатора Новгородской области.
Обеим вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и грозит до десяти лет заключения.
Стоп-кадр онлайн-конференции АПСС с участием заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваНовгородская областьПроисшествия
 
 
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