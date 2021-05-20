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Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга

Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга - РИА Новости, 20.05.2021

Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга

Басманный суд Москвы арестовал бывшую главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:13

2021-05-20T20:13

2021-05-20T20:13

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

новгородская область

происшествия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшую главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ольгу Колотилову по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Такую же меру пресечения СК просит избрать для замначальника департамента Ольги Покидышевой.Колотилова сейчас занимает должность помощника губернатора Новгородской области.Обеим вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и грозит до десяти лет заключения.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, новгородская область, происшествия