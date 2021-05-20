Пашинян допустил обсуждение обмена анклавами с Азербайджаном
19:55 20.05.2021 (обновлено: 23:08 20.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обратил внимание на проблему анклавов Армении и Азербайджана, существовавших на территории друг друга в советское время.
"На территории Азербайджана остались территории Советской Армении... У нас есть территории, принадлежавшие Советскому Азербайджану, которые находятся под контролем наших вооруженных сил с 90-х годов. Мы должны понять, что делать. Есть разные варианты, например, зафиксировать сложившуюся ситуацию как государственную границу", - сказал Пашинян.
Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении.
Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.