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"Американцам пора домой": французы оценили встречу Блинкена и Лаврова
"Американцам пора домой": французы оценили встречу Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 20.05.2021
"Американцам пора домой": французы оценили встречу Блинкена и Лаврова
Претензии американцев по Арктике и принадлежности Крыма ничем не оправданы, заявили читатели французской газеты Le Figaro, комментируя встречу глав МИД России и РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:05
2021-05-20T15:56
россия
nord stream 2 ag
энтони блинкен
сергей лавров
арктический совет
москва
сша
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Претензии американцев по Арктике и принадлежности Крыма ничем не оправданы, заявили читатели французской газеты Le Figaro, комментируя встречу глав МИД России и США в Рейкьявике.Перед переговорами Энтони Блинкен в очередной раз высказал позицию о том, что Штаты "осуждают нарушения прав человека" на полуострове. Пост в Twitter он сопроводил хештегом "Крым — это Украина", отметив, что с нетерпением ждет участия в саммите "Крымской платформы". Помимо этого, госсекретарь не раз выражал обеспокоенность ростом российского влияния в Арктике. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что действия Москвы в регионе не противоречат международному праву и никому не угрожают, а напряженность возникает из-за военной активности Вашингтона.Читатели Le Figaro раскритиковали позицию Соединенных Штатов."Крым не является оккупированным. Или придется признать, что в случае Крыма оккупированные предпочитают оккупанта своим бывшим соотечественникам. А значит, это не оккупация, а освобождение. При возвращении Крыма не было жертв, не было восстаний и вообще конфликтов с "оккупантом". Не было даже ни одной попытки напасть на "оккупирующих" военных", — отметил один из читателей."К счастью, есть еще страны типа России и Китая, чтобы утихомирить Запад. Хотя США могут угрожать военными средствами некоторым странам, против России и Китая они вынуждены умерить амбиции, потому что понимают, что в этом случае имеют дело не с Андоррой", — подчеркнул другой комментатор."Бесполезно, по-видимому, напоминать плохо воспитанному Блинкену (вспомните его встречу с китайцами на Аляске), что речь идет об исконных русских землях. А потом они грозятся "дать отпор, если Россия примет безответственные меры" против интересов США. Зоной интересов США при этом оказывается весь мир. С этого момента они должны понимать: Россия ответит на их притязания адекватно, а интересы свои она будет защищать не хуже американцев", — написал еще один пользователь."Пусть американцы вернутся домой, в Америку, и мир станет в тысячу раз лучше", — подытожили читатели.Переговоры Лаврова и Блинкена состоялись на полях министерской сессии Арктического совета. По словам главы российского МИД, стороны подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Лавров назвал беседу с Блинкеном конструктивной, отметив готовность Москвы "разгребать завалы" в отношениях, оставшиеся от предыдущих администраций. Как заявил госсекретарь США, в интересах Вашингтона приостановить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его руководства. В Кремле это сочли "позитивным сигналом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, nord stream 2 ag, энтони блинкен, сергей лавров, арктический совет, москва, сша

"Американцам пора домой": французы оценили встречу Блинкена и Лаврова

14:05 20.05.2021 (обновлено: 15:56 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Претензии американцев по Арктике и принадлежности Крыма ничем не оправданы, заявили читатели французской газеты Le Figaro, комментируя встречу глав МИД России и США в Рейкьявике.
Перед переговорами Энтони Блинкен в очередной раз высказал позицию о том, что Штаты "осуждают нарушения прав человека" на полуострове. Пост в Twitter он сопроводил хештегом "Крым — это Украина", отметив, что с нетерпением ждет участия в саммите "Крымской платформы". Помимо этого, госсекретарь не раз выражал обеспокоенность ростом российского влияния в Арктике. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что действия Москвы в регионе не противоречат международному праву и никому не угрожают, а напряженность возникает из-за военной активности Вашингтона.
Читатели Le Figaro раскритиковали позицию Соединенных Штатов.
"Крым не является оккупированным. Или придется признать, что в случае Крыма оккупированные предпочитают оккупанта своим бывшим соотечественникам. А значит, это не оккупация, а освобождение. При возвращении Крыма не было жертв, не было восстаний и вообще конфликтов с "оккупантом". Не было даже ни одной попытки напасть на "оккупирующих" военных", — отметил один из читателей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
13:04
В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом
"К счастью, есть еще страны типа России и Китая, чтобы утихомирить Запад. Хотя США могут угрожать военными средствами некоторым странам, против России и Китая они вынуждены умерить амбиции, потому что понимают, что в этом случае имеют дело не с Андоррой", — подчеркнул другой комментатор.
"Бесполезно, по-видимому, напоминать плохо воспитанному Блинкену (вспомните его встречу с китайцами на Аляске), что речь идет об исконных русских землях. А потом они грозятся "дать отпор, если Россия примет безответственные меры" против интересов США. Зоной интересов США при этом оказывается весь мир. С этого момента они должны понимать: Россия ответит на их притязания адекватно, а интересы свои она будет защищать не хуже американцев", — написал еще один пользователь.
"Пусть американцы вернутся домой, в Америку, и мир станет в тысячу раз лучше", — подытожили читатели.
Переговоры Лаврова и Блинкена состоялись на полях министерской сессии Арктического совета. По словам главы российского МИД, стороны подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Лавров назвал беседу с Блинкеном конструктивной, отметив готовность Москвы "разгребать завалы" в отношениях, оставшиеся от предыдущих администраций. Как заявил госсекретарь США, в интересах Вашингтона приостановить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его руководства. В Кремле это сочли "позитивным сигналом".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
11:08
Захарова оценила организацию допуска СМИ на мероприятия в Рейкьявике
 
РоссияNord Stream 2 AGЭнтони БлинкенСергей ЛавровАрктический советМоскваСША
 
 
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