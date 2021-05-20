https://ria.ru/20210520/amerikantsy-1733129226.html

"Американцам пора домой": французы оценили встречу Блинкена и Лаврова

"Американцам пора домой": французы оценили встречу Блинкена и Лаврова - РИА Новости, 20.05.2021

"Американцам пора домой": французы оценили встречу Блинкена и Лаврова

Претензии американцев по Арктике и принадлежности Крыма ничем не оправданы, заявили читатели французской газеты Le Figaro, комментируя встречу глав МИД России и РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:05

2021-05-20T14:05

2021-05-20T15:56

россия

nord stream 2 ag

энтони блинкен

сергей лавров

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москва

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Претензии американцев по Арктике и принадлежности Крыма ничем не оправданы, заявили читатели французской газеты Le Figaro, комментируя встречу глав МИД России и США в Рейкьявике.Перед переговорами Энтони Блинкен в очередной раз высказал позицию о том, что Штаты "осуждают нарушения прав человека" на полуострове. Пост в Twitter он сопроводил хештегом "Крым — это Украина", отметив, что с нетерпением ждет участия в саммите "Крымской платформы". Помимо этого, госсекретарь не раз выражал обеспокоенность ростом российского влияния в Арктике. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что действия Москвы в регионе не противоречат международному праву и никому не угрожают, а напряженность возникает из-за военной активности Вашингтона.Читатели Le Figaro раскритиковали позицию Соединенных Штатов."Крым не является оккупированным. Или придется признать, что в случае Крыма оккупированные предпочитают оккупанта своим бывшим соотечественникам. А значит, это не оккупация, а освобождение. При возвращении Крыма не было жертв, не было восстаний и вообще конфликтов с "оккупантом". Не было даже ни одной попытки напасть на "оккупирующих" военных", — отметил один из читателей."К счастью, есть еще страны типа России и Китая, чтобы утихомирить Запад. Хотя США могут угрожать военными средствами некоторым странам, против России и Китая они вынуждены умерить амбиции, потому что понимают, что в этом случае имеют дело не с Андоррой", — подчеркнул другой комментатор."Бесполезно, по-видимому, напоминать плохо воспитанному Блинкену (вспомните его встречу с китайцами на Аляске), что речь идет об исконных русских землях. А потом они грозятся "дать отпор, если Россия примет безответственные меры" против интересов США. Зоной интересов США при этом оказывается весь мир. С этого момента они должны понимать: Россия ответит на их притязания адекватно, а интересы свои она будет защищать не хуже американцев", — написал еще один пользователь."Пусть американцы вернутся домой, в Америку, и мир станет в тысячу раз лучше", — подытожили читатели.Переговоры Лаврова и Блинкена состоялись на полях министерской сессии Арктического совета. По словам главы российского МИД, стороны подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Лавров назвал беседу с Блинкеном конструктивной, отметив готовность Москвы "разгребать завалы" в отношениях, оставшиеся от предыдущих администраций. Как заявил госсекретарь США, в интересах Вашингтона приостановить санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его руководства. В Кремле это сочли "позитивным сигналом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210520/signal-1733115859.html

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россия, nord stream 2 ag, энтони блинкен, сергей лавров, арктический совет, москва, сша