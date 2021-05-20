Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210520/agrarii-1733197722.html
Аграриям Подмосковья выделили 1,7 млрд рублей с начала года
Аграриям Подмосковья выделили 1,7 млрд рублей с начала года - РИА Новости, 20.05.2021
Аграриям Подмосковья выделили 1,7 млрд рублей с начала года
Производители сельскохозяйственной продукции в Московской области с начала 2021 года получили от государства субсидии на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Об... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:42
2021-05-20T19:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733196765_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_a0bea735046c180a9075a8306ffc5f94.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Производители сельскохозяйственной продукции в Московской области с начала 2021 года получили от государства субсидии на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Всего на поддержку и развитие сельского хозяйства Подмосковья в 2021 году выделили 5,6 миллиарда рублей. Субсидии предоставляются сейчас не только на проведение весенних полевых работ, но и на стимулирование производства молока, зерновых культур, овощей открытого грунта, плодово-ягодной продукции, а также развитие малых форм хозяйствования и поддержку племенного животноводства.Всего производителям сельскохозяйственной продукции в области предоставили более 30 видов поддержки.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733196765_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e83ca615eb669fcc0d80115709ed8a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Аграриям Подмосковья выделили 1,7 млрд рублей с начала года

19:42 20.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница во время работы на ферме
Сотрудница во время работы на ферме - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Производители сельскохозяйственной продукции в Московской области с начала 2021 года получили от государства субсидии на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК Подмосковья получили более 1,7 миллиарда рублей господдержки", — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.
Всего на поддержку и развитие сельского хозяйства Подмосковья в 2021 году выделили 5,6 миллиарда рублей. Субсидии предоставляются сейчас не только на проведение весенних полевых работ, но и на стимулирование производства молока, зерновых культур, овощей открытого грунта, плодово-ягодной продукции, а также развитие малых форм хозяйствования и поддержку племенного животноводства.
Всего производителям сельскохозяйственной продукции в области предоставили более 30 видов поддержки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния