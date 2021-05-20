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Аграриям Подмосковья выделили 1,7 млрд рублей с начала года
Аграриям Подмосковья выделили 1,7 млрд рублей с начала года - РИА Новости, 20.05.2021
Аграриям Подмосковья выделили 1,7 млрд рублей с начала года
Производители сельскохозяйственной продукции в Московской области с начала 2021 года получили от государства субсидии на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Об... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:42
2021-05-20T19:42
2021-05-20T19:42
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Производители сельскохозяйственной продукции в Московской области с начала 2021 года получили от государства субсидии на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Всего на поддержку и развитие сельского хозяйства Подмосковья в 2021 году выделили 5,6 миллиарда рублей. Субсидии предоставляются сейчас не только на проведение весенних полевых работ, но и на стимулирование производства молока, зерновых культур, овощей открытого грунта, плодово-ягодной продукции, а также развитие малых форм хозяйствования и поддержку племенного животноводства.Всего производителям сельскохозяйственной продукции в области предоставили более 30 видов поддержки.
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московская область (подмосковье)