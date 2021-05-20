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Глава Адыгеи забил два гола в товарищеской игре с командой "Матч-ТВ"
Глава Адыгеи забил два гола в товарищеской игре с командой "Матч-ТВ" - РИА Новости, 20.05.2021
Глава Адыгеи забил два гола в товарищеской игре с командой "Матч-ТВ"
Команда органов власти Адыгеи уступила команде "Матч-ТВ" в товарищеском матче в среду, где глава республики забил два гола, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:23
2021-05-20T11:23
2021-05-20T11:23
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Команда органов власти Адыгеи уступила команде "Матч-ТВ" в товарищеском матче в среду, где глава республики забил два гола, сообщает пресс-служба правительства региона."В Майкопе на республиканском стадионе состоялась футбольная встреча между журналистами федерального телеканала "Матч-ТВ" и органов власти республики... В игре принял участие и глава Адыгеи Мурат Кумпилов... Итог встречи - 4:3 в пользу команды гостей. Два гола в ворота команды "Матч-ТВ" забил глава республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что журналисты и комментаторы телеканала приехали в Адыгею для знакомства с регионом, они должны посетить спортивные, природно-рекреационные объекты, узнать о культуре Адыгеи, провести мастер-классы и пообщаться с молодежью.Команда "Матч-ТВ" в ходе общения отметила спортивные традиции региона, возможности развития спорта и туризма, Кумпилов в свою очередь рассказал о планах развития горноклиматического курорта Лагонаки, являющегося одной из точек роста экономики, пишет его пресс-служба."Сегодня мы многое делаем для развития массового спорта и спорта высших достижений. Нам важно, чтобы это всё позитивно сказывалось на качестве жизни людей, чтобы число жителей республики, ведущих здоровый образ жизни, с каждым годом становилось всё больше", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
https://realty.ria.ru/20210430/adygeya-1730616882.html
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мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея, общество
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Команда органов власти Адыгеи уступила команде "Матч-ТВ" в товарищеском матче в среду, где глава республики забил два гола, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Майкопе
на республиканском стадионе состоялась футбольная встреча между журналистами федерального телеканала "Матч-ТВ" и органов власти республики... В игре принял участие и глава Адыгеи Мурат Кумпилов
... Итог встречи - 4:3 в пользу команды гостей. Два гола в ворота команды "Матч-ТВ" забил глава республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что журналисты и комментаторы телеканала приехали в Адыгею для знакомства с регионом, они должны посетить спортивные, природно-рекреационные объекты, узнать о культуре Адыгеи, провести мастер-классы и пообщаться с молодежью.
Команда "Матч-ТВ" в ходе общения отметила спортивные традиции региона, возможности развития спорта и туризма, Кумпилов в свою очередь рассказал о планах развития горноклиматического курорта Лагонаки, являющегося одной из точек роста экономики, пишет его пресс-служба.
"Сегодня мы многое делаем для развития массового спорта и спорта высших достижений. Нам важно, чтобы это всё позитивно сказывалось на качестве жизни людей, чтобы число жителей республики, ведущих здоровый образ жизни, с каждым годом становилось всё больше", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.