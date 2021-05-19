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Общество "Знание" выводит просветительскую деятельность на новый уровень
Общество "Знание" выводит просветительскую деятельность на новый уровень - РИА Новости, 19.05.2021
Общество "Знание" выводит просветительскую деятельность на новый уровень
Российскому бизнесу сегодня жизненно необходимы специалисты, у которых сформирован навык постоянного системного самообучения. Об этом в комментарии к... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:26
2021-05-19T10:26
2021-05-19T10:26
российское общество "знание"
сергей катырин
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российскому бизнесу сегодня жизненно необходимы специалисты, у которых сформирован навык постоянного системного самообучения. Об этом в комментарии к перезагрузке российского общества "Знание" сказал журналистам Сергей Катырин, президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации.По его словам, обновления коснулись наблюдательного совета, назначен новый молодой генеральный директор: им стал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Он также добавил, что современному российскому бизнесу – как крупному, так и любому другому – сегодня жизненно необходимы специалисты, у которых сформирован навык постоянного системного самообучения.По его словам, современная экономика – это экономика знаний, в которой главным фактором является человеческий капитал. От конкурентоспособности человека зависит благосостояние всего общества, место и значение страны в мировой экономической системе."Задача общества "Знание" – способствовать развитию человеческого капитала нашей страны", – заключил Катырин.
https://ria.ru/20210517/prosveschenie-1732599913.html
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российское общество "знание", сергей катырин, общество
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российскому бизнесу сегодня жизненно необходимы специалисты, у которых сформирован навык постоянного системного самообучения. Об этом в комментарии к перезагрузке российского общества "Знание" сказал журналистам Сергей Катырин, президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
По его словам, обновления коснулись наблюдательного совета, назначен новый молодой генеральный директор: им стал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Такой подход выводит просветительскую деятельность в России на новый высокий уровень", – отметил Катырин.
Он также добавил, что современному российскому бизнесу – как крупному, так и любому другому – сегодня жизненно необходимы специалисты, у которых сформирован навык постоянного системного самообучения.
"В рамках одной и той же сферы деятельности в течение пяти лет может произойти полная смена производственных циклов или технологических подходов. К этому должны быть готовы как управленцы, так и специалисты российских компаний", – подчеркнул Катырин.
По его словам, современная экономика – это экономика знаний, в которой главным фактором является человеческий капитал. От конкурентоспособности человека зависит благосостояние всего общества, место и значение страны в мировой экономической системе.
"Задача общества "Знание" – способствовать развитию человеческого капитала нашей страны", – заключил Катырин.