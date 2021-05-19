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Жириновский предложил провести встречу Путина и Байдена в Ново-Огарево

Жириновский предложил провести встречу Путина и Байдена в Ново-Огарево - РИА Новости, 19.05.2021

Жириновский предложил провести встречу Путина и Байдена в Ново-Огарево

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в подмосковной резиденции Ново-Огарево. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:47

2021-05-19T13:47

2021-05-19T13:47

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владимир жириновский

сша

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в подмосковной резиденции Ново-Огарево.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.

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россия, лдпр, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, сша, политика