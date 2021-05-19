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Жириновский предложил провести встречу Путина и Байдена в Ново-Огарево
Жириновский предложил провести встречу Путина и Байдена в Ново-Огарево - РИА Новости, 19.05.2021
Жириновский предложил провести встречу Путина и Байдена в Ново-Огарево
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в подмосковной резиденции Ново-Огарево. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:47
2021-05-19T13:47
россия
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владимир путин
владимир жириновский
сша
политика
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в подмосковной резиденции Ново-Огарево.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
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россия, лдпр, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, сша, политика

Жириновский предложил провести встречу Путина и Байдена в Ново-Огарево

13:47 19.05.2021
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Либерально-демократическая партия России в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
"Не нужно проводить встречу с Байденом в Женеве. Пусть в Москву летит, в Ново-Огарёво, заодно посмотрит красоты Подмосковья", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
 
РоссияЛДПРДжо БайденВладимир ПутинВладимир ЖириновскийСШАПолитика
 
 
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