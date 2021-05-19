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Май в столице: на смену жаре придут грозы

Май в столице: на смену жаре придут грозы - РИА Новости, 19.05.2021

Май в столице: на смену жаре придут грозы

В Москве продолжает господствовать аномально жаркая погода. 18 мая в Москве побит рекорд 124-летней давности. Москвичи радуются летней погоде и отдыхают у городских водоемов.

2021-05-19T09:28

2021-05-19T09:28

2021-05-19T09:28

видео

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Однако по прогнозам синоптиков, уже в среду на смену жаре придут ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с чем, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Май в столице: на смену жаре придут грозы В Москве продолжает господствовать аномально жаркая погода. 18 мая в Москве побит рекорд 124-летней давности. Москвичи радуются летней погоде и отдыхают у городских водоемов. Однако по прогнозам синоптиков, уже в среду на смену жаре придут ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с чем, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. 2021-05-19T09:28 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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