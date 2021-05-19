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Май в столице: на смену жаре придут грозы
Май в столице: на смену жаре придут грозы - РИА Новости, 19.05.2021
Май в столице: на смену жаре придут грозы
В Москве продолжает господствовать аномально жаркая погода. 18 мая в Москве побит рекорд 124-летней давности. Москвичи радуются летней погоде и отдыхают у городских водоемов.
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Однако по прогнозам синоптиков, уже в среду на смену жаре придут ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с чем, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Май в столице: на смену жаре придут грозы
В Москве продолжает господствовать аномально жаркая погода. 18 мая в Москве побит рекорд 124-летней давности. Москвичи радуются летней погоде и отдыхают у городских водоемов. Однако по прогнозам синоптиков, уже в среду на смену жаре придут ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с чем, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.
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видео, видео
Май в столице: на смену жаре придут грозы
В Москве продолжает господствовать аномально жаркая погода. 18 мая в Москве побит рекорд 124-летней давности. Москвичи радуются летней погоде и отдыхают у городских водоемов.
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Май в столице: на смену жаре придут грозы

09:28 19.05.2021
 
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В Москве продолжает господствовать аномально жаркая погода. 18 мая в Москве побит рекорд 124-летней давности. Москвичи радуются летней погоде и отдыхают у городских водоемов.
Однако по прогнозам синоптиков, уже в среду на смену жаре придут ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с чем, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.
 
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