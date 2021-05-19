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МИД Сингапура сделал замечание посольству США за проведение ЛГБТ-вебинара

МИД Сингапура сделал замечание посольству США за проведение ЛГБТ-вебинара - РИА Новости, 19.05.2021

МИД Сингапура сделал замечание посольству США за проведение ЛГБТ-вебинара

Министерство иностранных дел Сингапура выпустило в среду заявление для СМИ, в котором внешнеполитическое ведомство критикует посольство США в городе-государстве РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:27

2021-05-19T16:27

2021-05-19T16:32

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БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура выпустило в среду заявление для СМИ, в котором внешнеполитическое ведомство критикует посольство США в городе-государстве за организацию совместного вебинара с сингапурской неправительственной правозащитной группой, защищающей интересы местного ЛГБТ-сообщества.В Сингапуре нетрадиционные сексуальные отношения между мужчинами преследуются по закону, однополые браки и усыновление и удочерение детей однополыми парами также запрещены законодательством."МИД с сожалением отмечает, что посольство США в Сингапуре провело 17 мая 2021 года совместный вебинар с местной организацией "Угачага" (Oogachaga). МИД напомнил посольству США о том, что иностранным дипломатическим миссиям не следует вмешиваться в наши внутренние социальные и политические проблемы, включая вопрос о том, как следует в публичной политике рассматривать сексуальную ориентацию", - говорится в заявлении."Вопросы выбора в этой сфере могут обсуждать и решать только жители Сингапура", - также отмечается в документе.

https://ria.ru/20210515/spisok-1732407289.html

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