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МИД Сингапура сделал замечание посольству США за проведение ЛГБТ-вебинара
МИД Сингапура сделал замечание посольству США за проведение ЛГБТ-вебинара - РИА Новости, 19.05.2021
МИД Сингапура сделал замечание посольству США за проведение ЛГБТ-вебинара
Министерство иностранных дел Сингапура выпустило в среду заявление для СМИ, в котором внешнеполитическое ведомство критикует посольство США в городе-государстве РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:27
2021-05-19T16:32
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БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура выпустило в среду заявление для СМИ, в котором внешнеполитическое ведомство критикует посольство США в городе-государстве за организацию совместного вебинара с сингапурской неправительственной правозащитной группой, защищающей интересы местного ЛГБТ-сообщества.В Сингапуре нетрадиционные сексуальные отношения между мужчинами преследуются по закону, однополые браки и усыновление и удочерение детей однополыми парами также запрещены законодательством."МИД с сожалением отмечает, что посольство США в Сингапуре провело 17 мая 2021 года совместный вебинар с местной организацией "Угачага" (Oogachaga). МИД напомнил посольству США о том, что иностранным дипломатическим миссиям не следует вмешиваться в наши внутренние социальные и политические проблемы, включая вопрос о том, как следует в публичной политике рассматривать сексуальную ориентацию", - говорится в заявлении."Вопросы выбора в этой сфере могут обсуждать и решать только жители Сингапура", - также отмечается в документе.
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лгбт-сообщество, сингапур (страна), сша, в мире

МИД Сингапура сделал замечание посольству США за проведение ЛГБТ-вебинара

16:27 19.05.2021 (обновлено: 16:32 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур. Вид с отеля Marina Bay Sands
Сингапур. Вид с отеля Marina Bay Sands - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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БАНГКОК, 19 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура выпустило в среду заявление для СМИ, в котором внешнеполитическое ведомство критикует посольство США в городе-государстве за организацию совместного вебинара с сингапурской неправительственной правозащитной группой, защищающей интересы местного ЛГБТ-сообщества.
В Сингапуре нетрадиционные сексуальные отношения между мужчинами преследуются по закону, однополые браки и усыновление и удочерение детей однополыми парами также запрещены законодательством.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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"МИД с сожалением отмечает, что посольство США в Сингапуре провело 17 мая 2021 года совместный вебинар с местной организацией "Угачага" (Oogachaga). МИД напомнил посольству США о том, что иностранным дипломатическим миссиям не следует вмешиваться в наши внутренние социальные и политические проблемы, включая вопрос о том, как следует в публичной политике рассматривать сексуальную ориентацию", - говорится в заявлении.
"Вопросы выбора в этой сфере могут обсуждать и решать только жители Сингапура", - также отмечается в документе.
 
ЛГБТ-сообществоСингапур (страна)СШАВ мире
 
 
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