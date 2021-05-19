https://ria.ru/20210519/zakonoproekt-1732967988.html

Дума поддержала проект о ненормированном рабочем дней для сотрудников ФСБ

Дума поддержала проект о ненормированном рабочем дней для сотрудников ФСБ - РИА Новости, 19.05.2021

Дума поддержала проект о ненормированном рабочем дней для сотрудников ФСБ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о возможности вводить ненормированный рабочий день для руководства и ряда... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:02

2021-05-19T15:02

2021-05-19T15:02

россия

василий пискарев

эрнест валеев

дмитрий савельев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о возможности вводить ненормированный рабочий день для руководства и ряда сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).Авторами проекта выступили депутаты Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев и Дмитрий Савельев.В пояснительной записке авторы отмечают, что в, частности, в МВД, ФСО и ФСИН предусмотрена возможность вводить ненормированный рабочий день для некоторых категорий сотрудников."Законопроектом устанавливается ненормированный служебный день для руководства органов Федеральной службы безопасности, а также предусматривается возможность его установления для иных категорий сотрудников. Сотрудникам, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток", - говорится в документе.Авторы поясняют, что необходимость распространения указанной нормы и на сотрудников ФСБ вызвана особенностями прохождения службы в указанных органах.

https://ria.ru/20210303/sokraschenie-1599716216.html

https://ria.ru/20210429/rabota-1730467597.html

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россия, василий пискарев, эрнест валеев, дмитрий савельев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество