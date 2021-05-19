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В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 19.05.2021
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи YouTube в разных странах второй раз за сутки столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T06:10
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youtube
великобритания
бразилия
сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пользователи YouTube в разных странах второй раз за сутки столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Согласно данным портала, больше всего жалоб было зафиксировано в США. Технические неполадки наблюдаются и в других странах, включая Великобританию, Канаду, Бразилию и другие.Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
https://ria.ru/20210518/instagram-1732862405.html
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youtube, великобритания, бразилия, сша, технологии, в мире

В работе YouTube произошел сбой

06:10 19.05.2021
 
CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пользователи YouTube в разных странах второй раз за сутки столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Согласно данным портала, больше всего жалоб было зафиксировано в США. Технические неполадки наблюдаются и в других странах, включая Великобританию, Канаду, Бразилию и другие.
Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 19:42
В работе Instagram произошел сбой
 
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