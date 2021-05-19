https://ria.ru/20210519/youtube-1732886765.html

В работе YouTube произошел сбой

В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 19.05.2021

В работе YouTube произошел сбой

Пользователи YouTube в разных странах второй раз за сутки столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T06:10

2021-05-19T06:10

2021-05-19T06:10

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пользователи YouTube в разных странах второй раз за сутки столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Согласно данным портала, больше всего жалоб было зафиксировано в США. Технические неполадки наблюдаются и в других странах, включая Великобританию, Канаду, Бразилию и другие.Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

https://ria.ru/20210518/instagram-1732862405.html

великобритания

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сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, великобритания, бразилия, сша, технологии, в мире